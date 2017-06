UPM kokeilee energiakasvin viljelyä Uruguayssa

UPM kokeilee Uruguayssa Brassica carinata -kasvin tuottamista biopolttoaineiden ja eläinrehun raaka-aineiksi.

Carinatan viljely ei yhtiön mukaan syrjäytä maata ruuan tuotannosta, sillä kasvia tuotettaisiin pääkasvukauden ulkopuolella talvisin.

Viljelystä huolehtivat UPM:n sopimusviljelijät Uruguayssa. Kehityshanke ei vaikuta UPM:n Lappeenrannan biojalostamon toimintaan.

Brassica carinata on erityisesti biopolttoaineiden tuotantoon jalostettu öljykasvi. Sen on kehittänyt kanadalainen Agrisoma Biosciences Inc.

UPM:n mukaan Carinata-öljystä tehty biopolttoaine vähentää kasvihuonekaasupäästöjä yli 70 prosenttia fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.

"Uusien raaka-aineiden tutkiminen on osa UPM Biopolttoaineiden pitkän tähtäimen kehitystyötä. Carinatan talviviljelymenetelmän lisäksi arvioimme jäte-, tähde- ja puupohjaisia biopolttoaineiden raaka-aineita", UPM:n biopolttoaineliiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja Petri Kukkonen kertoo yhtiön tiedotteessa.