Vallitseva kriteeri asunnon valinnassa on nyt kodin pienempi koko, kertoo asuntomessu­toimiston projekti­päällikkö Heikki Manninen.

Kiinteistöjen keskikoko messu­alueella on 145 neliötä. Ero on merkittävä verrattuna viime vuoden messuihin Seinä­joella, jolloin keskikoko oli lähemmäs 170 neliötä.

Mannisen mukaan omakotitalojen keskikoko Suomessa on noin 140 neliötä.

”Ihan selkeä trendi on, että ihmiset ovat kohtuullistaneet asumiskokojaan.”

Mannisen mukaan trendiin vaikuttaa osittain ihmisten taloustilanne, mutta myös se, ettei enää haluta rakennuttaa enempää kuin on tarve.

”Miksi rakentaa 250 neliötä, kun silloin saa 250 neliötä siivottavaa?”

Käytännöllisyysnäkökulma on noussut asumisessa esiin yhä enemmän tämänvuotisilla messuilla. Taloista valtaosa on yksikerroksisia puutaloja. Kivi­taloja messuilta löytyy kolme, teräsrunkoisia kaksi.

Käytännöllisyyden tavoittelu näkyy myös luonnontilaisten pihojen suosiossa, koska ne ovat helppohoitoisia.

Rantarakentamista ei messuilla ole kovin runsaasti. Koko asuinalueella on kilometrin verran rantaa. Tästä noin puolet on Mannisen mukaan julkisessa käytössä, esimerkiksi rantapuistona.

Tontteja, joissa on oma ranta löytyy kuusi. Viisi näistä on omakotitalotontteja, jotka rakennetaan rantakalliolle.

Rivitalotontteja on yksi, joka on rakennettavista tonteista lähimpänä rantaa.

Mannisen mukaan kaikista kohteista on lähtökohtaisesti tarkoitus tulla asuntoja. Kakkos­koteja ja loma-asuntoja messuile on tulossa vain yksi kappale.

Jokaisessa kohteessa on sauna. ”Sehän olisi outo omakotitalo Suomessa, jos siinä ei olisi saunaa”, hän sanoo.

Tämän lisäksi messuille valmistuu ainakin yksi ranta- ja muutama pihasauna.

Messujen tulevia kävijä­määriä ei Manninen osaa arvioida, eikä niissä ole hänen mukaansa edes varsinaista tavoitetta.

Viime vuosina luvut ovat vaihdelleet 114 000–158 000 välillä. Kahdeksi suurimmaksi kävijälukuihin vaikuttavaksi tekijäksi hän kuitenkin arvioi säätilan ja suomalaisten taloudellisen tilanteen.

Asuntomessut 2017

Vuoden 2017 asuntomessut järjestetään Saimaan rannalla Mikkelissä.

Vieraille on tarjolla yli 30 messukohdetta: pien- ja rivitaloja, paritalo, sekä erilaisia puistoalueita. Kohteisiin kuuluvat myös Suomi 100 -juhlavuoden kohde sekä Made in Saimaa Design -shop.

Messujen tonteista kuusi on omarantaisia. Rakentamisen lähtökohtana on ollut hyödyntää Saimaan ympäristön suomia luontoarvoja ja ympärivuotisia liikuntamahdollisuuksia. Luonnonsuojelun vuoksi alueelle on jätetty runsaasti ranta- ja metsäkasvillisuutta.

Messut järjestetään 14.7.–13.8.2017 ja ne ovat avoinna joka päivä klo 10–18.

Virallinen messuluettelo julkaistaan 5.7.2017.