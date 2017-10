"Sanotaan niin, että löysät on otettu jo pois. Nyt kaiken täytyy mennä niin, kuin suunniteltiin. Varsinaista pelivaraa ei enää ole", Härmälä muotoilee.

"Mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että tästä olisi tulossa seuraava Olkiluoto kolmonen."

Jos valtioneuvoston myöntämä rakentamislupa viivästyy vuoteen 2019, saattaa Fennovoima nousta jälleen vaaliteemaksi. Rakentamislupapäätöksen tulisi kuitenkin perustua Säteilyturvakeskuksen tekniseen arvioon.

"Totta kai joku voi lähteä aina rumpua lyömään, vaikka tietäisi, ettei se kumina enää kanna", Härmälä miettii. "Lainsäädäntö lähtee siitä, että poliittinen arvio on tehty periaatepäätöksen yhteydessä."

Politikointi Fennovoiman ympärillä ei kuitenkaan odota eduskuntavaaleja. Helsingin kaupunginvaltuusto päätti helmikuussa pyrkivänsä luopumaan osin omistamansa Vantaan Energian osakkeista Fennovoiman emoyhtiö Voimaosakeyhtiö SF:ssä.

Päätösvalta on kuitenkin Vantaan energian pääomistajalla, Vantaan kaupungilla, jonka valtuusto on tukenut jatkoa Fennovoiman taustalla.

Vastaavia tavoitteita on esitetty myös Turun kaupunginvaltuustossa Turku Energian osalta, mutta esitys torpattiin Turussakin ainakin toistaiseksi. Härmälän mukaan näissäkin päätöksissä on nähtävä erikseen poliittiset kannanotot ja reaalimaailman sitoumukset.

"Mikäli minua on oikein informoitu niistä sopimuksista, he siinä tilanteessa löytävät ostajan, joka ottaa kaikki osakassopimuksen velvoitteet ja sitoumukset, tai sitten he jatkavat omistajina", hän selittää.