Investoinnit ovat kasvaneet jo vuodesta 2014 lähtien.

Teollisten tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien (t&k) kehitys on pitkään ollut selvästi heikompaa ja t&k-menot laskevat edelleen tänä vuonna 2,3 miljardiin euroon.

Energia-alan investoinnit nousevat tänä vuonna peräti kolmanneksen, niiden arvo kohoaa 2,9 miljardiin euroon. Osa investoinneista on tuotantoa ja osa sähkön siirtoverkkoa.

"Kiinteiden investointien kasvu kolmatta vuotta peräkkäin luo pohjaa Suomen talouden uudelle nousulle. Investointien tulisi kuitenkin pysyä korkealla useita vuosia, jotta heikon investointivaiheen menetyksiä pystyttäisiin korvaamaan", EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila sanoo.

"Tutkimuksen laskun jatkuminen kuvastaa voimakasta rakennemuutosta, mikä on huolestuttavaa tuottavuuden kasvunäkymien kannalta."

Investointiaste eli teollisuuden kiinteiden investointien suhde jalostusarvoon nousee yli 13 prosentin, mikä on suunnilleen Länsi-Euroopan keskitasoa.

Metsäteollisuuden investoi tänä vuonna 930 miljoonaa eli pari prosenttia viime vuotta vähemmän. Ensi vuonna investoinnit saattavat vähentyä rajusti, kun Äänekosken biotuotetehdas valmistuu eikä uusia isoja kohteita tule rakenteille.

Elintarviketeollisuuden investoinnit vähenevät tänä vuonna kymmenisen prosenttia 514 miljoonaan euroon.

Yksi elintarvikealan investoinneista on HK Scanin 80 miljoonan euron broileritehdas Raumalle, joka otetaan vaiheittain syksyn aikana käyttöön, johtaja Aki Laiho HK Scanista kertoo.

Tehdas on ulkoa lähes valmis, sisällä asennetaan tuotantolaitteistoja paikalleen. Se on pääosin ulkomaista, mutta tehtaan kotimaisuusaste on yli puolet, hän arvioi.

Tehdas työllistää suoraan yli 300 henkilöä ja välillisesti jopa 1 500, Laiho arvioi.