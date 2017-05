Pääomaa on tulossa näillä näkymin 200–220 miljoonaa euroa, mutta jopa 300 miljoonan euron summa on ollut esillä.

Nurmeksen, Kouvolan ja Savonlinnan tehtaiden kiinalaisrahoitus on jo varmistunut, vahvistaa Nurmeksen kaupunki. Kaupunginjohtaja Asko Saatsi kertoo, että kolmelle hankkeelle on kiinalaisrahaa tiedossa 220 miljoonaa euroa, josta Nurmeksen biodieseltehtaan osuus on 61 miljoonaa.

Neuvotteluissa mukana olleen kansanedustaja Kaj Turusen (ps.) mukaan Shenzhen on kertonut 200 miljoonan euron rahoituksesta, joka jakautuisi Savonlinnan ja Kouvolan kesken. Sen lisäksi Nurmekseen olisi neuvoteltu sadan miljoonan euron rahoitus.

Hänen mukaansa nyt neuvotellaan lisärahoituksesta sekä Savonlinnan seudulle kaavaillusta sahasta, sillä alueella on runsaasti tukkia. (MT 23.1.)

Suomen etu on puun tasainen tarjonta sekä liikennepolttoaineille tulossa oleva 40 prosentin sekoitevelvollisuus, sanoo Leena Riekkola. Hän on Turusen ja neuvotteluissa mukana olleen ja kontakteja Kiinaan luoneen ministeri Jari Lindströmin (ps.) erityisavustaja.

Savonlinnan ja Nurmeksen puusta biodieseliä tuottavat laitokset perustuisivat pitkälle Kiinassa jo käytettyyn tekniikkaan, mutta mukana on myös suomalaista ja itävaltalaista osaamista. Laitokset tuottavat 40 miljoonaa litraa vuodessa biodieseliä eli lähes 40 000 tonnia.

Saatsin mukaan Nurmeksen biojalostamon investointi on yhteensä 82 miljoonaa euroa, josta kiinalaisten osuus on 75 prosenttia eli 61,5 miljoonaa euroa.

Niiden lisäksi erillisestä kiinalaisrahastosta on tulossa Nurmeksen biotalouden pienyrityksille 20 miljoonan euron rahoitus.

Saatsi matkustaa Kiinaan jatkamaan neuvotteluja maaliskuun alussa.

Myllykoskelle tulossa oleva tehdas poikkeaa muista, koska se perustuu olkeen ja tuottaa etanolia. Hanketta vuosikausia vetänyt Aate Laukkanen Suomen Bioetanolista arvioi, että mahdollisuudet etanolitehtaan toteutumiselle ovat nyt erinomaiset.

Etanolia tuotettaisiin lähinnä oljesta ja myllyiltä jäävistä jyvien kuorista 72 miljoonaa kiloa vuodessa.

Laukkasen mukaan tehtaan kustannusarvio on noin 150 miljoonaa euroa. Suomen valtio on jo aiemmin luvannut 30 miljoonaa euroa tukea.

Laukkasen mukaan raaka-ainepohja on kunnossa, 70 prosenttia oljesta on jo varmistettu. Seudun viljelijöiden kanssa on tehty satoja sopimuksia oljen hankinnasta ja jyvien kuori vakauttaa raaka-aineen saantia.

65-vuotias Laukkanen ei enää aio vetää varsinaista tehtaan toimintaa, mutta on varsin tyytyväinen siihen, että saanut vietyä eteenpäin suomalaisia biohankkeita. Hän harmittelee, että Suomeen on tuotu sadan miljoonan euron arvosta vuosittain biopolttoainetta, vaikka sitä olisi voitu tuottaa kotimaassakin.