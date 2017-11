Seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana rekisteröitiin 1 002 maataloustraktoria, josta peräti 57,3 prosenttia oli Valtroja. Kun tähän lisätään Valtran myynnissä olevat Fendtit, yksi myyntikanava hoitaa yli 62 prosenttia Suomen traktorikaupasta.

Valtran ylivoima on kasvanut tänä vuonna ja markkinaosuus on noussut lähes 8 prosenttiyksikköä viime vuoden vastaavasta ajasta.

Traktorimyynnin hyytyminen koettelee myös Valtraa. Markkinaosuus kasvoi reippaasti, mutta traktoreita on mennyt viisi vähemmän kuin vuosi sitten.

Myös Fendtin kauppa on käynyt viime vuotta paremmin, kun katsotaan markkinaosuutta, mutta kappalemyynnissä myös Fendt on menettänyt.

Muille merkeille ja traktori­taloille kuluva vuosi on ollut tukala. Valtran takana John Deere, New Holland ja Massey-Ferguson ovat menettäneet markkinaosuuttaan ja menetys korostuu, kun otetaan huomioon, että traktorimyynti on kokonaisuutena alentunut 15 prosenttia viime vuodesta.

New Hollandin myynti on supistunut yli kolmanneksen viime vuodesta.

Jos tahti ei parane, tänä vuonna myydään vain 1 500 maatalous­traktoria, parisataa vähemmän kuin viime vuonna.

Heinäkuu on lomakuukausi myös traktorikaupassa. Silti 59 rekisteröintiä yhden kuukauden aikana on niin vähän, ettei vastaavaa ole koettu ainakaan 60 vuoteen.

Jo viime vuoden heinä­kuu oli vaisu. Silloin rekisteröitiin 64 maataloustraktoria, viisi enemmän kuin nyt.

Markkinoilla käy kuhina Claasin tulevasta myynti­kanavasta, mikä saattaa selittää vaisua myyntiä. Heinäkuussa ensirekisteröitiin kaksi Claasin traktoria ja koko alkuvuonna Claaseja on myyty 30, mikä on 24 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Traktoriksi rekisteröityjen mönkijöiden myynti kääntyi vaisun kevään jälkeen nousuun heinäkuussa.

Seitsemän kuukauden aikana rekisteröitiin 4 626 traktorimönkijää, kun maataloustraktoreissa päästiin nipin napin yli tuhanteen.