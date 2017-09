Amerikkalaiset olivat maistelleet ruokakaupassa suklaalla, mansikalla ja vaniljalla maustettuja maitoja. Asiakkaiden mielestä tuotteet olivat herkullisia, mutta niiden reitti myymälän kylmätiskiin oli heille vieras. Lisäksi ihmiset pitivät maitoja lähinnä lasten juomina.

Tiedot ovat peräisin Innovation Center for U.S. Dairyn tekemistä haastatteluista. Asiantuntijoiden mukaan epätietoisuus juomien alkuperästä on tyypillinen suurkaupunkien ilmiö.

ATL: Amerikaner tror att chokladmjölk kommer från bruna kor