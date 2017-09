Maitorasvasta on kova kysyntä ympäri maailman ja voista maksetaankin huippuhintaa. Voin maailmanmarkkinahinta on noussut vuodessa 55 prosentilla. Suomessa voin hinta on noussut yli 60 prosenttia.

Maitoproteiinin hinta pysyy edelleen alhaisena rahkan suosion kasvusta huolimatta. Rasvan ja proteiinin välinen hintaero on maailmankaupassa nyt ennätyssuuri.

"Maitoproteiinin eli rasvattoman maitojauheen hinta pysyy lähikuukausina edelleen matalalla tasolla. Alkuvuonna hinta nousi hieman, mutta putosi jälleen viime vuoden tasolle. Kokomaidosta tehdyn jauheen hinta nousi viime vuoden kesäkuusta kuluvan vuoden helmikuuhun 50 prosentilla. Sen hinta pysynee nykytasolla rasvan korkean hinnan vuoksi", senioripankkiiri Kees Verbeek Rabobankista arvioi.

Voin maailmanmarkkinahinnan Rabobank arvioi alenevan tänä vuonna vain hieman. Maitojauheen hinta laskee peräti viidenneksellä. Täysmaitojauheen hinta pysynee ennallaan koko vuoden. Juustojen hintoihin ennustetaan pientä laskua.

Maidontuotanto väheni koko maailmassa vielä alkuvuonna, mutta loppuvuonna sen ennustetaan jälleen nousevan vuoden takaiseen verrattuna. Viime vuoden lokakuussa maailman seitsemän suurimman maidontuotantoalueen tuotanto laski peräti 2,2 prosenttia. Onkin luonnollista, että tuotanto elpyy tulevina kuukausina.

Euroopassa tuotanto aleni vuoden 2016 tammikuusta vuoden 2017 tammikuuhun 2,1 prosenttia. Euroopan lehmämäärä ei ole juurikaan laskenut. Tuotantoa on vähennetty huonommalla ruokinnalla. Euroopan tuotannon ennustetaan saavuttavan vuoden toisella puoliskolla viime vuoden huipputuotantomäärät ja nousevan vuoden takaisesta 1,5 prosenttia.

Hollannissa lehmien määrä ja maidon tuotanto vähenee rajusti uusien, fosforikuormaa rajoittavien ympäristömääräysten vuoksi. Hollannin tuotanto jäänee tänä vuonna peräti kuusi prosenttia viime vuodesta.

Australiassa ja Uudessa-Seelannissa tuotanto kasvaa sääoloiltaan huonon viime vuoden jälkeen.

"Maidon tuottajahinnat ympäri maailman pysyvät keskimäärin samalla tasolla koko vuoden. Erityisesti Euroopassa hintamuutokset tullevat olemaan pieniä", Verbeek ennakoi.

Rabobankin arvion mukaan Euroopan unioni jatkaa maitojauheen ostamista interventiovarastoon. Kiinan ennustetaan ostavan viidenneksen enemmän maitojauhetta tänä vuonna ja se pitää maailman maitojauhevarastot entisellä tasolla.

Rehuvalkuaisen hinta ei osoita nousun merkkejä tänä vuonna. Brasilian valuutan, realin, heikkeneminen yli kymmenellä prosentilla on saanut brasilialaiset farmarit myymään soijaa varastoistaan. Soijasadot Etelä-Amerikassa olivat erinomaiset ja Pohjois-Amerikan kasvukauden alkukin on ollut rehukasveille suotuisa. Rehujen hintoihin ei siis näyttäisi kohdistuvan maailmanmarkkinoilla nousupaineita.

