"On tapauksia, että hakemuksia ei mistään löydy. Ne ovat todella kiusallisia", sanoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen metsäkeskuksesta.

Kemerahakemusten käsittely ruuhkautui vuodesta 2015 lähtien, kun EU:n säännösten vuoksi hakua piti muuttaa niin, että tukea pitää hakea ennen työn aloittamista. Työn tekemisen jälkeen siitä pitää jättää vielä toinen hakemuspaperi, toteutusilmoitus.

MT tiedusteli helmikuussa useilta metsänhoitoyhdistyksiltä, onko kaikkiin vanhoihin eli vuosien 2015 ja 2016 hakemuksiin saatu päätökset.

Metsäkeskus ilmoitti jo tammikuussa, että nuoren metsän hoidon hankkeiden käsittelyruuhka on saatu purettua. Niskanen tarkensi perjantaina, että käsittelyjonoja on jäljellä vain suometsien hoidon ja tiehankkeiden hakemuksissa.

Useista metsänhoitoyhdistyksistä kerrottiin, että heidän asiakkaillaan on yhä päätöksiä vailla olevia hakemuksia. Useimmiten tällaisia tapauksia oli yksi tai muutamia.

"Ilman päätöstä olevia vanhoja hankkeita on kymmeniä kappaleita", kertoi johtaja Pekka Sahlman Pohjois-Savon metsänhoitoyhdistyksen tilanteesta.

Yhdistysten mukaan hukkaantuneissa on sekä kirjepostitse että sähköpostilla lähetettyjä asiakirjoja. Vanhimmat ovat vuodelta 2015.

Yhdessä esimerkkitapauksessa samalla sähköpostilla oli lähetetty kahden eri hankkeen hakemukset, ja metsäkeskuksessa oli otettu käsittelyyn vain toinen niistä. Asia selvisi, kun viivästystä ryhdyttiin setvimään.

Metsänhoitoyhdistys Keskipohjan metsäasiantuntija Johanna Perkkalainen kertoo, että ennen sähköisen haun avautumista sama tukihakemus saatettiin joutua lähettämään metsäkeskukseen kaksi kertaa. Perään kysymällä asiat ovat selvinneet.

Osa kyselyyn vastanneista yhdistyksistä ilmoitti, että kaikkiin hakemuksiin on nyt saatu päätökset ja maksut tileille.

Kadonneiden hakemusten kokonaismäärästä ei ole mitään arviota. Niskasen mukaan kyse on yksittäistapauksista.

"Joukossa on kaikenlaisia tapauksia", Niskanen kertoo.

Joissakin tapauksissa epäselvyys on ulottunut hakemuksen laatimiseen asti, eli jostain syystä hakemusta ei ole aikomuksesta huolimatta tehty lainkaan. Sitten on niitä, joissa tiedustelun jälkeen hakemus on löytynyt. Osassa tapauksista hakemusta ei ole metsäkeskuksesta löytynyt, mutta oman kopion ja selvityksen jälkeen hanke on käsitelty normaalisti.

Ikävimpiä ovat sellaiset tapaukset, joissa hakemusta ei löydy metsäkeskuksesta, eikä hakijalla ole kopiota tai muuta todistetta asiakirjan lähettämisestä.

Taimikon ja nuoren metsän hoidossa työt on saanut ja saa edelleen aloittaa heti hakemuksen jättämisen jälkeen. Metsäkeskuksen päätöstä ei tarvitse odottaa. Jos hakemusta ei olekaan tullut vireille ja työ on jo tehty, sille kohteelle ei enää voi hakea jälkikäteen kemeratukea.

Metsäkeskuksessa käsiteltiin viime vuonna noin 120 000 tukihakemusta. Niskasen mielestä on inhimillistä, että virheitä on joukossa.

"Niistä 119 500 on varmuudella käsitelty."

Vaikeimpia selvitettäviä ovat olleet ilman päätösnumeroa tulleet toteutusilmoitukset. Tällaisia tapauksia on parhaillaan muutamia kymmeniä tutkittavana.

Metsänhoitoyhdistyksistä kerrotaan, että ilmi tulleisiin epäselviin viivästyksiin on metsäkeskuksessa tartuttu ripeästi. Viime syksynä avautuneen sähköisen tukihaun jälkeen ongelmia ei ole enää lainkaan ollut, vaan uudet päätökset tulevat muutamassa viikossa.

Niskanen kehottaa vanhoihin hakemuksiin päätöksiä odottelevia ottamaan yhteyttä metsäkeskukseen, jotta asiat saadaan selvitettyä. Jos hakemuksesta on olemassa kopio, sen ja kuvauksen tapahtumien kulusta voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kemerahakemukset@metsakeskus.fi.