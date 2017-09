"Maasto on kohtuullisen helppo, vaikka kiviäkin löytyy. Ojitusta ei tarvitse tällä työmaalla tehdä", Kaartinen kertoo.

Kuivahkolla mäellä muokkaus toteutetaan laikkumätästyksenä. Kauha kaapaisee kivennäismaan esille ja laikun viereen muodostuu pieni mätäs, jonka muokkaaja tiivistää kauhalla painamalla. Taimi istutetaan mättään päälle, jotta se pääsee hieman heiniä korkeammalle.

Kaartisen tavoitteena on ruopaista 1 800–2 000 mätästä hehtaarille. Se on sopiva tiheys alueelle istuttaville kuusille ja männyille. Muokkaajan silmä on kuudessa vuodessa harjaantunut arvioimaan sopivan tiheyden, mutta tarkistusmittaustakin tarvitaan.

"Mittaan muutaman kerran päivässä laikkujen tiheyden neljän metrin vavalla. Ympyrän sisään pitää jäädä 9–10 laikkua."

Muokkauskaivurina on Sirkkalan Maansiirto Oy:n metsäkäyttöön modifioitu, hieman järeämmällä ja korkeammalla alustalla varustettu Hitachi Zaxis 110M. Telan leveyden voi valita maaston mukaan 700:n ja 960 millin väliltä. Kapein tela sopii Kaartisen mukaan näppärästi kivien ja kantojen väliin.

13 vuotta vanhaan telakaivuriin ei ole juuri tarvinnut tehdä remonttia maastossa. Kauha on tuunattu metsätyöhön sopivaksi yrityksen omalla pajalla.

"Kauhaan on hitsattu 60 senttiä leveä kärkipala. Kauhan selässäkin on levennys, jolla mättään saa tiivistettyä tasaiseksi. Kauhaan voi asentaa myös automaattisen siementen kylvölaitteen", Kaartinen kuvailee.

Seedgun-kylvölaite on Sirkkalan Maansiirron omaa tuotekehitystä ja sitä on myyty 50 kappaletta ympäri maailman.

Muokkaustyön tilanneen Metsänhoitoyhdistys Uusimaan metsäneuvoja Esa Torila muistuttaa, että peräti 80 prosenttia metsän uudistamisen onnistumisesta on kiinni muokkauksesta.

"Muokkaustapa valitaan maalajin, kasvupaikan, vesitalouden ja maanomistajan toiveiden mukaan. Samalla kuviolla on usein tarpeen käyttää useampaa muokkaustapaa", Torila sanoo.

"Suosimme kaivinkoneella tehtäviä muokkauksia koneen monikäyttöisyyden vuoksi. Samalla koneella saadaan laikutettua, mätästettyä, ojitettua ja tarvittaessa tehtyä teitäkin alueelle."

Laikkumätästys sopii reheville maille. Laikutus ja äestys toimivat karummilla pohjilla.

Laikkumätästyksen osuus Uudenmaan alueen muokkauksista on lähes puolet. Loppu jakautuu tasaisesti laikutuksen, äestyksen ja naveromätästyksen kesken. Naveromätästyksessä kaivetaan noin 30 senttiä syviä ojia, joista saatavasta maasta tehdään mättäitä rikkomattomalle maalle kuntan päälle.

Torila muistuttaa, että taimet istutetaan aina mättään päälle, jolloin ne saavat kasvaa lämpimässä maassa turvassa rikkakasveilta, taimituholaisilta ja rousteelta. Mättään päällä taimi saa myös hyvin kapillaarivettä.

Tukkimiehentäi on merkittävin muokkauksella torjuttava taimituholainen. Taimen ympärillä pitäisi olla 15 senttiä paljastettua kivennäismaata, jotta täi ei pääse taimeen kimppuun.

"Maanmuokkausta voi tehdä sekä keväällä että syksyllä. Pääasia on, että se tehdään mahdollisimman pian hakkuun jälkeen. Syysmuokkauksen etuna on talven mätästä tiivistävä ja murustava vaikutus", Torila tietää.

Kevätmuokkauksessa mätäs on tiivistettävä huolella ja taimi istutettava melko syvään nopeasti muokkauksen jälkeen. Kaartisen nostamat laikkumättäät saavat taimet koristeekseen muutaman päivän sisällä muokkauksesta.

Muokkauksen veroton hinta on 300–450 euroa hehtaarilta, mikä on saavutettavaan hyötyyn nähden edullinen. Myös onnistunut luontainen ja siemenellä uudistaminen vaativat aina muokkauksen.