"Tänä vuonna pelkästään harson ja muovin alla on jo noin 40 hehtaaria perunaa", kertoo 31-vuotias Juho Simula, joka pyörittää Simulan Tila Oy:tä päävastuullisena yhdessä isänsä Samulin kanssa.

Kaikkiaan tilalla on viljeltyä pinta-alaa noin 500 hehtaaria. Suurin osa on vuokramaata. Valtaosa viljasta uppoaa omaan kanalaan, jossa on 83 000 kanaa. Lisäksi Juho Simula viljelee lanttua ja sipulia JJ Vihannes Oy:n alla yhtiökumppaninsa Jaakko Tammelinin kanssa. Samassa pihapiirissä toimii myös Samuli Simula Oy, jonka toimialaa on rehujen rahtijauhatus. Se on nimensä mukaisesti Samuli Simulan yritys.

"On yritetty tehdä niin, että jollain lailla pysyy aina nenä pinnalla", Juho Simula kuvailee yritysryppään toimialoja.

Perunat, lantut ja sipulit toimitetaan Vihannes-Laitilalle. Perunaa menee myös Öströmin Perunatuotteelle. Kananmunat matkaavat Munapakkaamo Kiekulle, jonka osakkaisiin Simula kuuluu.

"Vihanneksen ja Öströmin kanssa on yhteistyö pelannut tosi hyvin. Munapuoli ailahtelee ja hinta on sukeltanut, joten kilpailukyvyn kannalta Kieku on tosi kova juttu."

Juho Simula on tehnyt yritystoiminnassaan investointeja raskaalla kädellä. Uusi kanala valmistui pari vuotta sitten. Nyt työn alla on JJ Vihanneksen tuore varastotila.

Näiden investointien jälkeen hän ei suunnittele yritystoiminnan kasvattamista.

"Mutta toisaalta koskaan ei pitäisi sanoa ei koskaan", mies naurahtaa.

Juuri ennakkoluulottomuus on olennainen osa Simulan toimintaa.

"Meillä tehdään tietyt asiat vähän erilailla kuin monessa muussa paikassa. Emme takerru vanhoihin tapoihin. Yksi esimerkki siitä on JJ Vihanneksen perustaminen Tammelinin Jaakon kanssa. Yhteistyö on toiminut hyvin."

Simula kertoo myös kiinnittävänsä jatkuvasti huomiota toimintojen tehostamiseen.

"Mietitään ihan siitä lähtien, että miten jonkin yksittäisen asian voisi tehdä helpommin. Esimerkiksi siemenperunaa kuljetetaan pellolle 800 tonnia joka kevät. Jos siinä keksii pienenkin ajansäästön, niin se kertautuu äkkiä isoksi."

Maatilan töissä on ympäri vuoden viisi palkattua työntekijää. Kesällä kiireapulaisia on 10. Lisäksi myllyautot työllistävät viisi kuskia.

"Kotiin pitää antaa iso kiitos avovaimo Siinalle, 3-vuotiaalle Väinölle ja kolmen kuukauden ikäiselle Sylville. Myös omat vanhemmat ja appivanhemmat ovat täysillä mukana aina kun on tarve. Ja työporukka on meillä todella hyvä."

Työntekijät ovat Suomesta, Ukrainasta ja Virosta.

"Kotimaista työvoimaa on todella hankala saada, vaikka maksamme asiallista palkkaa."

Yritystensä ylivoimaisesti suurimpana haasteena Simula pitää byrokratiaa.

"Normien purkutalkoot eivät täällä asti näy."

Konepuolta Simula seuraa tarkasti. Talvella hän käy kavereidensa kanssa näyttelyissä tutustumassa uutuuksiin. Oma konekalusto käsittää tällä hetkellä seitsemän John Deere -traktoria, Grimmen perunakoneet istutukseen ja nostoon sekä "paljon muita koneita". Lisäksi myllyautoja on pihassa kolme ja yksi koukkuauto.

"Traktorimäärä voi tuntua isolta, mutta tunteja tulee keskimäärin 1 000–1 500 vuodessa."

Erityisen merkkiuskolliseksi hän ei itseään luokittele.

"Kaikissa tällä tontilla olleissa koneissa on ollut vikoja. Minulle merkitsee se, kuka saa koneet nopeasti kuntoon."

Varsinkin perunan nostosesongin ollessa päällä aika on kirjaimellisesti rahaa.

"Hinnan vaihtelu voi äkkiä maksaa yhden perunannostokoneen verran. Meillä on kolme konetta siksi, että saadaan aina nostettua, vaikka joku rikkoutuisikin."