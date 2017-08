”Nykyisin ei välitetä juurikaan muusta kuin hinnasta”, sanoo Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen.

Kotimainen kivi on Jauhiaisen mukaan vähintään yhtä hyvää, parempaakin, puhumattakaan ekologisista näkökulmista.

”Kiviemme laatuominaisuudet ovat niin hyvät, että mikäli niitä alettaisiin ottaa huomioon, valinta saattaisi hyvinkin kääntyä kotimaiseen kiveen. Samoin, jos huomioidaan ympäristökysymykset”, Jauhiainen painottaa.

Luonnonkiven vienti on romahtanut viiden viime vuoden aikana. Kiina on suurin suomalaisen kiven ostaja ja samaan aikaan se on myös suurin kiven Suomeen tuoja.

”Monet kaupungit voisivat tämän kautta rakentaa omaa imagoaan käyttämällä niitä luonnonvaroja, joita on saatavilla hyvin läheltä", Jauhiainen painottaa.

