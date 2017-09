Useissa paneelin aikana esitetyissä yleisöpuheenvuoroissa ilmeni huoli siitä, että perussuomalaisten oma viesti on päässyt hallituksessa pahasti hämärtymään.

Panelisteista Terho korosti vastuun kantamisen ja hallitusohjelman noudattamisen merkitystä.

"Ryhmäkuria ja hallituksessa yhdessä sovittuja asioita on pakko noudattaa. Muutenhan hallitus kaatuisi alkumetreille, eikä mitään saataisi aikaan."

Halla-aho puolestaan kertoi havaitsevansa kuilun puolueen nykyjohdon sekä kannattajakunnan välillä.

"Olemme kasvaneet nopeasti pienestä puolueesta suureksi, mutta toimimme hallinnoltamme edelleen kuin pieni puolue. Johtamistapa on autoritäärinen ja tapahtuu pienessä piirissä", europarlamentaarikko arvostelee.

"On kuilu sen välillä, mitä puolueen ylin johto pitää puolueen olemuksena ja toisaalta siinä, mitä äänestäjämme meiltä odottavat. Tämä kuilu on kurottava umpeen", hän jatkaa.

Halla-ahon mukaan erityisesti maahanmuutto on puolueelle "profiilikysymys"

Kansanedustaja Meri yhtyy yleisökritiikkiin siitä, että perussuomalaisten viesti on ollut viime aikoina sumea.

"Kenttäväen on vaikea perustella kansalle, että mitä on saatu läpi. Tässä on katsottava peiliin ja kyettävä parantamaan tekemistä."

Kansanedustaja Ruoho syytti mediaa ja erityisesti Helsingin Sanomia vihamielisestä suhtautumisesta puolueeseen.

"Lokaamiskampanjoita on nähty jatkuvasti. Ei esimerkiksi minkään muun puolueen jäsenten rötöksistä ole kirjoitettu yhtä suurin otsikoin kuin perussuomalaisten."