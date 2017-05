Automaattiohjauksella isosta puimurista saadaan täysi teho irti, koska silmämääräisesti ajettaessa leikkuupöytää ei tahdo millään saada joka sentin leveydeltä hyötykäyttöön. Jo kymmenen senttiä tarkempi pöydän leveyden hyödyntäminen lisää puintikauden tuottavuutta mukavasti.

Myös nelivetoisuus ja erityyliset telavarusteet ovat kysyttyjä ominaisuuksia Suomen usein hankalissakin puintioloissa.

Suomen puimurimarkkinat ovat kolmen koplan hallinnassa. Sampo, Claas ja New Holland muodostavat mitalikolmikon.

John Deeren kappalemääräinen myynti ei yllä kilpailijoiden tasolle, mutta puintiteholla mitattuna Jontikka on varteenotettava tekijä maamme elopelloilla.

Hankkijan Juho Säterin mukaan kokonaismarkkinan kappalemäärä tuskin paljon tänä vuonna nousee, mutta puintitehoa saadaan kyllä lisää. Maahamme on hankittu sekä Jontikan rumpukoneita että malliston suurimpia koneita.

Turun Konekeskuksen aloittama Massey Fergusonien myynti on lähtenyt mukavasti liikkeelle. Jarno Matti Hakamäen mukaan pää saatiin viime vuonna auki ja kuluvalle puintikaudelle maahamme tulee useita Massikan isohkoja viisi- ja kuusikohlimisia puimureita.

Laverda-pohjainen puimuri on Euroopassa tunnustettu ja suomalaisviljelijätkin tuntuvat tietävän tämän.

Agritekin myyntipäällikkö Marko Mustonen arvioi puimurikaupan yleistilannetta sanalla varovainen. Investointihalua ja ennen kaikkea tarvetta on, mutta viljan vaatimaton hinta ja hinnan voimakkaat vaihtelut pitävät viljelijät ja urakoitsijat mietteliäänä.

New Hollandilla isommat mallit tuntuvat kuitenkin herättäneen mukavasti kiinnostusta. Isojen tilojen ja urakoitsijoiden investoinnit näyttäisivät olevan viriämään päin.

Mustosen mukaan yli 30-jalkaisella leikkuupöydällä olevia mallejakin on myyty, samoin kuin kuusikohlimisiakin malleja. Keskikokoinen TC-sarja on kuitenkin edelleen New Hollandin volyymimalli.

Sampo-Rosenlew -puimureista Agco Suomen organisaatiossa vastaava tuotepäällikkö Jani Laine näkee puimurikaupan tämänhetkisen tilanteen melko tasaisena. Viime vuoden vajaan 150 puimurin kokonaismarkkinaan ei Laineen mukaan ole odotettavissa suurta muutosta.

Suomen 1,2 miljoonaa puitavaa hehtaaria merkitsevät kuitenkin sitä, että kalustoa on uusittava viime vuotta rivakammin, jos puimurikalusto halutaan pitää iskussa.

Sampojen kohdalla tilanne on hallinnassa, sillä mallisto on suhteellisen uutta ja Suomen oloihin soveliasta.

Suosituimmat mallit ovat 6- ja 8 sarjaa ja kysyntä kohdistuu aiempaa enemmän nimenomaan 8-sarjaa. Laineen mukaan Suomen lyhyellä puintikaudella on satsattava tehoon.

Konekeskon myyntipäällikkö Arto Hukka arvioi, että Claasin kohdalla suurin kiinnostus kohdistuu nimenomaan Tucano-sarjaan ja kasvavasti myös Lexioniin.

Vaikka kappalemäärä on alhaisempi kuin takavuosina, niin puintitehoa Suomen pelloille on kuitenkin saatu kohtuullisesti, Hukka toteaa.

Claasin hybridimalli on osoittautunut oivalliseksi myös Suomessa. Hybridissä kohlinten tilalla on rumpu, jolloin sillä saavutetaan kelakoneen ja rumpukoneen edut.

Tavanomaisissa kelapuimureissa viisikohlimiset mallit ovat Hukan mukaan suosituimpia.