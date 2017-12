Vähennykset liittyvät yhtiön mukaan koko konsernin laajuiseen kannattavuuden parannusohjelmaan, jonka tavoitteena on säästää vuosittaisia kustannuksia 50 miljoonaa euroa.

Stora Enson ilmoitus on yllättävä siihen nähden, että biotalous ja puukauppa ovat voimakkaassa nosteessa. Metsäteollisuuteen on tehty paljon investointeja, ja puuta tarvitaan runsaasti.

"Tieto Stora Enson yt-neuvotteluista tuli täytenä yllätyksenä", sanoo metsäalan asiantuntijoiden ammattijärjestön Meto ry:n puheenjohtaja Håkan Nystrand.

"Me vain ihmetellään tätä. Ei puunhankinnasta voi ainakaan vähentää väkeä – kentällä on koettu, että väkeä on liian vähän."

Stora Ensosta ei haluta kommentoida, miten puunhankinta pystytään jatkossa hoitamaan vähemmällä työntekijämäärällä. Yhtiön mukaan asiaa ei kommentoida, koska yt-neuvottelut ovat kesken.

Nystrand kertoo, että biotalouden buumista huolimatta metsäasiantuntijoiden työllisyydessä näkyy vain pieniä muutoksia.

"Vuosi sitten alan työttömyysaste oli 7,9 ja nyt se on 7,4 prosenttia. Oikeaan suuntaan on menty vuoden aikana."

Meton työttömyysprosentissa yli puolet on sellaisia henkilöitä, jotka ovat eläkeputkessa. He eivät siten ole enää työnhakijoita.

"En odota vallankumousta työpaikkojen suhteen mutta pientä nousua kuitenkin. Alan kehitys riippuu paljon uusista investoinneista, mitä niistä toteutuu ja mitä ei. Yleinen työllisyystilanne on kuitenkin aika hyvä."

Nystrand on kuitenkin huolissaan metsäalan ammattilaisten jaksamisesta. Työtahti ja tavoitteet ovat kovia.

"Metsäalalla on taustalla myönteinen iso kuva, mutta meidän työssämme näemme, että alalla on oireilua työssä jaksamisen kanssa. Loppujen lopuksi tässä on kyse metsätalouden kestävyydestä.”

Metsäasiantuntijoiden työpaikkojen lisäyksen suurin veturi on viime aikoina ollut Metsä Groupin hiljattain käynnistynyt biotuotetehdas Äänekoskella. Metsä Groupin puukaupan ja metsäpalveluiden johtaja Yrjö Perälä kertoo, että lisärekrytoinnit aloitettiin toissa vuonna. Ensi vuodelle on vielä suunnitteilla muutamia rekrytointeja.

Meton tilastojen mukaan Metsä Groupin puunhankintaa on vahvistettu noin 20 henkilöllä. Luvussa ovat mukana Metsä Groupille siirtynyt Metsäkolmio-yhtiö ja osa Harvestian puunhankintaa.

Äänekosken investointi lisää Metsä Groupin puunhankintaa neljällä miljoonalla kuutiolla, mutta kaikkea tätä määrää osuuskunta ei osta itse.

Perälän mukaan Metsä Groupissa on lisääntyneen hankintatarpeen vuoksi palkattu uusia henkilöitä myös eläkkeelle jääneiden metsäammattilaisten tilalle.

"Hauissa on väkeä paljon liikkeellä, mutta päteviä ja kenttäkokemusta omaavia hakijoita ei liikaa ole", hän sanoo.

Asiakaspalvelutaidot korostuvat, kun uusia henkilöitä palkataan.

"Metsäammattilaisia haetaan nykyään erilaisella profiililla kuin esimerkiksi 10–15 vuotta sitten. Asiakaslähtöisyys ja aktiivisuus ovat melkein yhtä tärkeitä ominaisuuksia kuin metsällinen substanssiosaaminen.”