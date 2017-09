Se tuli paikkaamaan useita ravikuninkuuksia voittanutta Vieskeriä, joka joutui peruuttaman tulonsa.

Tamman on kasvattanut Veli Myllykoski Alavudelta. Aarne Halla-Aho osti Velin Vinken Myllykoskelta neljän kuukauden ikäisenä.

Velin Vinke juoksi kolmevuotiaana opetus- ja koelähtönsä. Kilpaura alkoi siitä seuraavana vuonna. Kuusivuotiaana tammalla lähdettiin jo Forssan kuninkuusraveihin.

Suomenhevostamman suurin saavutus on sen kruunaaminen ravikuningattareksi vuonna 2008 Jyväskylässä. Sillä on myös lukuisia pienempiä voittoja, kuten kolme kertaa voitettu suomenhevosten St Michelin Tammatähti. Velin Vinkellä on hallussaan myös tammojen tasoitusajon Suomen ennätys.

Nykyisin Velin Vinke jatkaa uraansa siitostammana. Sillä on jälkikasvua kaksi kappaletta, tamma nimeltä Hallan Rinsessa ja ori nimeltä Hallan Poika. Nyt Velin Vinke on taas astutettu, mutta astutuksen onnistumisesta ei ole vielä tietoa.

Hevonen on jo 17-vuotias, mutta todella hyvässä kunnossa.

"Vieläkin siitä löytyy kilpailuviettiä", kertoo tamman hevoskehässä esitellyt ja Halla-Ahon serkku Mauri Alatalo.