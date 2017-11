Meijeri tulee korvaamaan Porissa sijaitsevan sata vuotta vanhan meijerin, joka on jäänyt liian ahtaaksi ja epäkäytännölliseksi, kertoo Satamaidon toimitusjohtaja Jarmo Oksman.

Osuuskunta järjesti perjantaina uuden meijerin vihkiäistilaisuuden, jossa oli juhlapuhujana elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).

Kustannusarvioltaan 23 miljoonan investointi on Satakunnan suurimpia.

Investointi on osuuskunnalle iso, sillä se on reilu puolet yhden vuoden eli 40 miljoonan euron liikevaihdosta.

"Olemme kuitenkin investoineet meijeriin vuodesta 2014 asti, eli kustannukset jakaantuvat neljälle vuodelle", Oksman kertoo.

Tuotannon on tarkoitus alkaa ensi keväänä.

"Investointi on vahva kannanotto, että haluamme jatkaa maidon jalostusta ja kehittää sitä myös tulevaisuudessa", Oksman toteaa.

Oksmanin mukaan kilpailutilanne on ollut viime vuosina kireä, mutta juuri nyt on nähtävillä selkeitä piristymisen merkkejä. Tänä vuonna Satamaidon liikevaihto on kasvanut noin 7 prosenttia alkuvuoden aikana.

"Voin hinta on noussut Euroopassa voimakkaasti. Maidon tuottajahinta on myös nousussa niin Euroopassa kuin Suomessakin. Ylöspäin mennään, mikä on erittäin positiivinen asia tilojen kannalta."

Tuotantomäärät ovat kasvaneet Satamaidolla koko ajan. "Tällä hetkellä jalostusmäärät ovat 50 miljoonaa litraa vuodessa", Oksman kertoo.

Osuuskunnan tilamäärät ovat laskeneet ja tällä hetkellä siihen kuuluu 200 tilaa. Maitomäärä on kuitenkin pysynyt lähes ennallaan, sillä tilakoko on suurentunut ja keskituotosmäärät nousseet.

Maitotilat sijaitsevat Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla. Osuuskunta Satamaito valmistaa raakamaidosta nestemäisiä maitotaloustuotteita.

"Päämarkkina-alue on Satakunnan alue, mutta maitoa myydään ympäri Suomen erityisesti suurkeittiötukuille", Oksman kertoo.