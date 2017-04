Aiemmin isoglukoosin, tavallisimmin maissisiirapin, osuus oli rajoitettu viiteen prosenttiin. Isoglukoosia voi valmistaa myös vehnästä, mutta suurin osa tehdään maissista.

Muutos on merkittävä sokerin markkinoille EU:ssa, sillä maissisiirappi on noin kolmanneksen sokeria halvempaa.

Euroopan tärkkelysteollisuutta edustavan Jamie Fortescuen mukaan isoglukoosin osuus voi nousta lähivuosina viidennekseen, Politico-lehti kirjoittaa. Hän perustaa arvionsa Japanin lähivuosien kehitykseen.

Vuonna 2014 tehty tutkimus arvioi, että maissisiirappi voi napata kolmanneksen sokerimarkkinoista. Osuuden kasvu pysähtyy kolmannekseen teollisuuden teknisistä syistä.

Makeutusaine on erittäin kilpailukykyistä Yhdysvalloissa EU-tuotantoon verrattuna. Siksi sen tuonti voi lisääntyä.

Maissisiirappia on vastustettu, koska sen väitetään lihottavan sokeria enemmän. Epäilyksiä on myös sen makua kohtaan. Makeutusainetta on jo nyt käytetty virvoitusjuomissa, joten kokemusta kuluttajien reaktioista on jo.

Limuyhtiöt eivät kuitenkaan paljoa kerro suunnitelmistaan.

Politicon mukaan esimerkiksi Coca-Colalla ei ole vielä suunnitelmia luopua sokerista. Tilanne kuitenkin vaihtelee eri maissa. Saksassa isoglukoosia yhtiö ei käytä, mutta Tshekissä kyllä.

Yhtiöillä on huoli kuluttajien reaktioista, sillä esimerkiksi USA:ssa meksikolainen Coca-Cola lisäsi suosiota, koska siinä on edelleen sokeria.