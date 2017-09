Erityisesti karjanlantaan liittyvät ongelmat kiinnostavat: Suomessa ja varsinkin Keski-Euroopassa lannan levitys ei välttämättä onnistu lähipelloille suurten karjatilojen takia ja lietelantaa joudutaan kuljettamaan pitkiä matkoja.

"Olemme hahmotelleet tuotantoalueita ja tehneet kannattavuusselvityksiä. Todennäköisesti käsittely-yksiköt eivät olisi kovin suuria, vaan niiden koko ja sijainti suhteutettaisiin karjatilojen tuottamiin raaka-ainevirtoihin", Talvivaaran teknologiajohtaja Pertti Pekkala kertoo.

Hän pitää alan liiketoimintamahdollisuuksia merkittävinä, vaikka lainsäädäntö rajoittaa vielä tuotantopotentiaalia.

"Lainsäädäntö laahaa vielä tässä asiassa jäljessä ja kiertolannoitteiden käyttökelpoisuus ei ole vielä aivan selvillä", Pekkala arvioi.

"EU:ssa ollaan muuttamassa lainsäädäntöä esimerkiksi hevosenlannan polttamisen osalta. Samanlaisia uudistuksia kaivataan muihinkin lantatyyppeihin ja kierrätyslannoitteita koskeviin säädöksiin."

Konkreettisten jatkosuunnitelmien osalta Pekkala on vaitonainen.

"Pörssiyhtiöiden tiedottamissäännöt estävät seuraavan varsinaisen askeleen kertomisen tässä vaiheessa. Toiminnan alkuvaiheessa teemme kehitystyötä Suomessa ja siihen liittyen meillä on tutkimusyhteistyötä eri tahojen kanssa. Merkittävät taloudelliset mahdollisuudet ovat kuitenkin Keski-Euroopassa."

Entä miten luontevaa kaivosyhtiön siirtyminen kiertotalouden toimijaksi on?

"Ei meidän imagomme ole tässä avainkysymys", Pekkala painottaa.

"Eri teollisuudenaloilla on pitäydytty liikaa perinteisissä ratkaisuissa ja meidän organisaatiossamme on runsaasti eri alojen kokemusta ja asiantuntemusta, jota hyödyntämällä etsimme eri teknologioille käyttökelpoisia sovelluskohteita. Ravinteiden kierrätys biomassoista on hyvin pitkälti kemiantekniikkaa ja hydrometallurgiaa "

Muut toimijat ovat suhtautuneet Talvivaaran lantasuunnitelmiin epäillen. Esimerkiksi Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husman aikoo seurata tarkkaan, miten pörssin tarkkailulistalla pitkään ollut Talvivaara aikoo järjestää uusien hankkeiden rahoituksen.

"On validi kysymys, miten suhtaudumme siihen, jos yritys järjestää annin ja yhtiön johdolla on tällaisia tuomioita", Husman muotoili maanantaina pörssin tiedotustilaisuudessa. Hän viittasi toimitusjohtaja Pekka Perän saamaan ehdolliseen vankeustuomioon ja sakkoihin arvopaperimarkkinoita koskevasta tiedottamisrikoksesta.

Lietelannan käsittelyyn liittyvät läheisesti myös niistä syntyvät jätevedet. Talvivaara on kuitenkin tunnettu niiden käsittelyyn liittyvistä ongelmista: Kainuun käräjäoikeus tuomitsi keväällä yhtiön kolme johtomiestä sakkoihin ympäristön turmelemisesta.