Perinteet ovat Hakalalle suuri ja tärkeä asia, joita kuuluu vaalia. Hakalan mukaan saunomisessa ollaan nimenomaan suomalaisuuden ytimessä.

"Kaikki mikä liittyy saunomiseen, niin aikaa saa kulua vaikka kuinka paljon. Ei tarvitse kiirehtiä yhtään", Hakala kertoo.

Innostus vihtojen tekemiseen lähti vuonna 1967, kun Hakalan appi opasti miehelle ammattimaisen vihdanteon salat.

"Sanoin appiukolle, että nyt mennään metsään, äläkä päästä minua sieltä pois, ennen kuin osaan tehdä kunnollisen vihdan."

Kotoakin innostusta sai käsillä tekemiseen Hakalan isältä, joka oli tarkka kirvesmies. Tarkkoja ohjeita vihdan tekoon ei kuitenkaan sieltä saanut. Saunavihtojen lisäksi Hakala vakuuttaa osaavansa käsillään melkein mitä vain.

Suomalaisia kahtia repivään kysymykseen vihdasta ja vastasta Hakalalla on selvä vastaus. Ne ovat kaksi täysin eri tuotetta. Kyseessä ei ole murteen erot idän ja lännen välillä.

Vasta on vihtaa pidempi, noin 75 senttiä ja muodoltaan pyöreä. Vihta on puolestaan 50–55 senttiä pitkä ja muodoltaan litteämpi. Lisäksi sidonta on erilainen. Vihta sidotaan sidontavitsalla pujottamalla kädensijan läpi ja vastassa on erillinen rinkula kädensijan juuressa.

Mukavaan harrastukseen on mahtunut myös kovia kilpailuja. Hakala on napannut Suomen mestaruuden vihdanteosta vuonna 1993 ja maailmanmestaruuden 2001. Löylynlyöjät ry:n hän on perustanut jo vuonna 1987.

Nykyään mies ei enää saa osallistua kilpailuihin, mutta toimii edelleen tuomaristossa. Uudet mestarit ovatkin usein saaneet oppinsa Hakalalta.

Omaan saunaan ei silti tarvita maailman parasta vihtaa, vaan omallakin tekeleellä voi saunoa.

"Pääasia on, että sitoo hyvin ja itse nauttii vihtomisesta", Hakala sanoo.

Markettien myymille vihdoille Hakala ei lämpene, sillä ne eivät ole hänen mukaansa kunnollisia. Sen sijaan hän kannustaa ostamaan torilta, mikäli ei itse ehdi tehdä.

"Torilta kannattaa hakea, sillä siellä on hyviä osaajia myymässä", Hakala neuvoo.

Vihtomisen oikeaksi tekniikaksi Hakala kertoo rauhallisuuden. Sama pätee myös löylynheittoon, joka tulisi olla löylyn luomista ankaran viskomisen sijaan. Vie löylykauha kiukaan päälle ja kaada kevyesti vettä samaan kohtaan. Näin saat tasaisen mukavat löylyt.

"Rauha ennen kaikkea", mies sanoo.

Myös vihdan tekoon saa ottaa oman aikansa.

"Sitä voi laiturin nokassa kyhätä muutaman vihdan ja sitten soittaa vaikka huuliharppua perään."

Vihdanteon maailmanmestaria pääsee tapaamaan Seinäjoella Farmarissa, jossa miehellä on metsälavalla pari näytöstä. Tavallisesti Hakalalla on kesäisin noin 30–40 näytöstä ja erilaisia perinnepäiviä. Talvisaikaan puolestaan saunomisesittelyt vievät oman aikansa.

"Monet ovat jo etukäteen luvanneet tulla katsomaan paikan päälle", Hakala toteaa.

"Minulta löytyy vastaus kaikkeen, mikä liittyy saunomiseen ja saunoihin", Hakala myhäilee. "Tulkaa ihmeessä oppiin", hän lisää.

Kesäsaunojille Hakalalla on selkeä viesti.

"Nauttikaa. Rauha ja nauttiminen", Hakala sanoo.

FAKTA:

Pentti Hakala

Asuu Ikaalisissa, syntynyt Kihniöllä

76-vuotias

Toiminut työnjohtajana tehtaalla

Vihdanteon ja vihtomisen maailmanmestari

Löylynlyöjät ry:n perustaja ja kansainvälisen savusaunaklubin jäsen

Saunonut tähän mennessä 485 erilaista savusaunaa

Konsultoinut yli 20 vuotta savusaunan rakentajia

