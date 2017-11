"Meillä kauppa on liian keskittynyt."

Pentikäisen mukaan kauppa on viime aikoina kuitenkin parantanut tapojaan.

"Meille tulee jäseniltä palautetta aika harvoin. Uskon, että kauppa on muuttunut vastuullisemmaksi", Pentikäinen kehuu.

Hänen mukaansa moni kauppa on esimerkiksi ottanut paikallisten tuottajien tuotteet näkyvämmin mukaan valikoimiinsa.

Pentikäinen ei innostu MTK:n puheenjohtajan Juha Marttilan ehdottamasta ruoka-asiamiehestä, joka valvoisi kaupan ja tuottajien välisiä suhteita.

"En keksi miten ruoka-asiamies ratkaisisi asiaa. MTK:n puheenjohtaja on kansallinen ruoka-asiamies." Pentikäisen mukaan on kuitenkin tärkeää, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto on hereillä ja valvoo kilpailun toimivuutta elintarvikeketjussa.

"Vahva KKV on parempi kuin erillinen asiamies."

Lue lisää aiheesta:

MT:n selvitys: Kauppa sanelee muille ruokaketjun pelisäännöt

MTK:n Marttila: Ruoka-asiamiehestä apua kaupan ylivaltaan