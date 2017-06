Vaikka kotimaassa vesivaroja käytetäänkin pääsääntöisesti hyvin, tiedotteessa muistutetaan, että suomalaiset yritykset toimivat ja niillä on alihankkijoita myös alueilla, joissa kärsitään erilaisista veteen liittyvistä ongelmista.

Veden niukkuuden ja saastumisen kaltaiset globaalit vesikriisit aiheuttavat merkittäviä riskejä yritysten toiminnalle, sillä niin ruuan- ja teollisessa tuotannossa kuin matakilussa kulutetaan paljon vettä.

Maataloudessa ja elintarviketuotannossa vedellä on ratkaiseva merkitys. Vesi on myös biotalouden mahdollistaja. Näitäkin tärkeämpää on turvata puhdas juomavesi kaikille. Toimiminen vastuullisesti vesikysymyksissä on suomalaisille yrityksille velvollisuus, mutta etenkin mahdollisuus, korostaa MMM:n kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

WWF:n ohjelmapäällikkö Jussi Nikula huomauttaa, että suomalaiset yritykset tuntevat vielä huonosti vesiriskit kansainvälisissä arvoketjuissaan.

Puhdasta ja monimuotoista vesiluontoa voidaan ylläpitää vain pitkäjänteisellä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä. Vesivastuusitoumus vahvistaa suomalaisten yritysten osallistumista vastuulliseen vesiensuojelutyöhön ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen, sanoo kansliapäällikkö Hannele Pokka ympäristöministeriöstä.

Vesivastuusitoumus haastaa suomalaisyritykset tunnistamaan vesiriskit niiden arvoketjuissa, huolehtimaan toimipaikkojen ja alihankkijoiden veden käytön kestävyydestä sekä kehittämään kestävää veden käyttöä ja hallintaa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Sitoumus on osa kestävän kehityksen eteen tehtävää työtä.

Vesivastuusitoumus

