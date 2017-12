"Kaikki kirjeet olivat jollain lailla hienoja. Olen kiitollinen siitä, kuinka naiset ovat avanneet minulle itseään ja kertoneet ajatuksistaan. En osannut aavistaa, että saattaisin koskettaa niin monia."

Kirjeiden määrää mies ei ole laskenut. Kirjoittajat olivat 21–42-vuotiaita.

Ystävät ilmoittivat Tammilehdon Maajussille morsian -ohjelmaan viime talvena sen jälkeen, kun maajussi oli toivonut heidän osallistuvan aktiivisemmin retkiin yöelämään – tai jonnekin, mistä niitä naisia löytäisi.

"Kotoa ei ketään tulla hakemaan. Senkin olen jo kokeillut. Ei toimi. Pitää laittaa itsensä peliin."

35-vuotias tuusulalainen sitten laittoi. Hän puhui televisiossa suoraan sydämestään. Se puhutteli selvästi suurta joukkoa naisia.

Vesa kertoo, että kaveriporukassa on vitsailtu jo vuosia, että lähetetään hänet ohjelmaan.

"Olen aina suhtautunut asioihin avoimin mielin. Kokeilin nettideittailuakin jo silloin, kun sitä pidettiin nolona. Minä ajattelin, että se on mahdollisuus. Pitää tehdä välillä juttuja, jotka saavat vähän oksennuksen kurkkuun. Koetella rajojaan."

Televisio-ohjelmaan lähteminen ja rakkaudenkaipuunsa kertominen kaikelle kansalle vaativat rohkeutta. Mustavalkoisten Suomi-filmien tähtiä muistuttava isäntämies kuvailee itseään kuitenkin araksi ja ujoksi ihmiseksi.

"Jo pelkkä ajatus kameroiden eteen joutumisesta saa hien pintaan. Olen kuitenkin sitä mieltä, että uusia juttuja täytyy tehdä. Silti jää henkiin."

Kun tavoite on riittävän merkittävä, mukavuusalueelta on valmis lähtemään.

"Joku nainen olis kiva. Keskikepeet seurustelusuhteet eivät enää riitä. En halua käydä joka perjantai deiteillä. Semmoista vakavampaa haluaisin."

Mies tunnustaa nuorempana tehneensä suunnitelman siitä, miten elämä tulee etenemään. Siihen kuului myös perhe.

"Jossain kohtaa ajattelin, että aikataulua täytyy vähän tiivistää. Ja sitten aikataulut menivät ohi. Nyt minulla ei ole pakkoa tehdä mitään. Haluan irti suorittamisesta. Haluan elää elämääni enkä suunnitelmaa."

Vaikka ystävät ovat menneet naimisiin ja saaneet jo lapsia, Vesa kertoo olevansa levollinen.

"Haluaisin tavata sellaisen ihmisen, että tutustumisen myötä tulisi se tunne, että voin lyödä kaikki merkit keskelle. Sellaisen ihmisen, jonka kanssa on hyvä viettää aikaa ja olla. Ja että hän ajattelisi samoin."

Vesa Tammilehto viljelee Tuusulassa vanhempiensa kanssa kahta herneen viljelyyn keskittynyttä tilaa. Vanhemmilla on oma tilansa ja Vesalla omansa, mutta tuotanto on nivoutunut erottamattomasti yhteen.

"Meillä tehdään kaikki kimpassa. Paperit ja työt. Pinta-alaa on viljelyksessä yhteensä 700 hehtaaria, josta 450 hehtaaria on hernettä."

Tammilehdon vanhemmat aloittivat herneenviljelyn vuonna 1985 hyvin pienessä mittakaavassa. Tuotanto on kasvanut hiljalleen.

"Seitsemän vuotta sitten tehtiin päätös, että keskitytään herneen viljelyyn ja lopetetaan viljan viljely. Erikoistuminen on meidän juttu. Vanhemmat ovat kulkeneet pitkän tien ja nyt tuote tunnetaan nimeltä."

Tammilehdon herneet toimitetaan tilalta tukkutorille sekä suoraan kauppoihin. Kolme jakeluautoa ajaa hernelaatikoita pääkaupunkiseudulle, mutta myös Tampereelle, Hankoon, Joensuuhun, Lahteen ja Hämeenlinnaan. Kauppoihin toimittaminen takaa, että yhteys asiakkaaseen on läheinen.

"Meillä pysyy myös kontrolli ja voimme tarkkailla laatua loppuun asti. Herneen kanssa on erityisen tärkeää, että tuote on tuore ja se on oikealla tavalla esillä. Asiakas haluaa päästä valitsemaan herneensä isosta massasta. Kukkurallinen kasa on se juttu."

Viljelijä intoutuu kertomaan kuluttajan ajatusmaailmasta, jota on selvästi pohdittu huolella. Suurin osa tuoreherneistä menee naposteluun. Herneen pitää olla pullea, makea ja mehukas, mutta ei koskaan puinen.

"Jos hernelaari on vajaan näköinen, asiakkaalle tulee fiilis, että etsin täältä pohjilta jotain jämiä. Vaikka tavaraa olisi siinä vielä sata kiloa. Hernettä halutaan kerätä pussiin kasan päältä."

Maanviljelijäksi ryhtyminen oli Vesa Tammilehdolla mielessä jo varhain. Lukion jälkeen nuori mies hakeutui opiskelemaan Helsingin yliopistoon maatalousteknologiaa, mutta ei ehtinyt koskaan valmistua.

Maanviljelijä hänestä tuli jo vuonna 2002.

"Samana päivänä, kun lähdin inttiin, kävin tekemässä tilakaupat ja ostin ensimmäiset peltoni. Jossain intin papereissa luki, että hoitakaa raha-asiat kuntoon ennen inttiä. Minä sitten hoidin. Siitä lähtien minulla on ollut oma tilatunnus."

Tammilehto ei halua antaa mitään deittivinkkejä muille.

"Olen hei 35-vuotias ja etsin rakkautta Maajussille morsiamen kautta. En ehkä ole paras esimerkki huippuluokan deittailijasta", nauraa mies.

Nettideittikanavien ja tinderin ongelmana mies pitää sitä, että ihmiset eivät tapaa toisiaan riittävän nopeasti. Profiileista ja kuvista voi saada myös hyvin toisenlaisen kuvan, mitä todellisuus on.

"Sitten vasta, kun ihmisen tapaa ja näkee, voi arvioida sopiiko tämä minulle."

Mies on varovainen etenkin kuvien suhteen.

"Tehdyn näköiset kuvat ovat minusta luotaantyöntäviä. Tykkään luonnollisuudesta. Joskus on käynyt niin, että tapaamispaikalla on pitänyt miettiä, että onko tuo tosiaan se sama ihminen kuin kuvissa?"

Yksi asia kiinnittää aina miehen huomion:

"Iloisuus. Sellaiset ihmiset vetoavat. Hymyilevä ihminen kutsuu luokseen. Sellaisen kanssa minä haluaisin elää."