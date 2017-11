Hevoset korvasivat siat ja sonnit: ”Suomenhevosissa on lämminverisiä isompi työ"

Eurassa asuvien Teinien ensimmäinen ravi­hevonen aloitti kilpailemisen reilut 16 vuotta sitten. 1.35-­aikainen suomenhevostamma Mimmuli ei urallaan päässyt voittajaesittelyyn, mutta sen jälkeen tahti on parantunut huomattavasti. Samalla Pasi ja Katri Teinistä on tullut täysipäiväisiä raviurheilijoita, kun siat ja sonnit ovat saaneet väistyä hevosten tieltä.

Nyt tallissa hirnuu varsat ja ponit mukaan lukien 25 päätä. Ajohevosia niistä on 12, ja varsoista on tulossa neljä ajettavaa lisää. Hevoset ovat kahta lukuun ottamatta joko kokonaan tai osittain omia.

”Tekemistä riittää kahdelle ihmiselle. Viisi vuotta sitten on viimeksi pidetty lomaa”, Katri Teini sanoo.

Hevosten vastuullinen valmentaja on Pasi Teini, jolle tilastot näyttävät sekä tältä että viime vuodelta hieman yli 100 starttia.

Tänä vuonna valmennettavat ovat voittaneet 12 kertaa ja juosseet lähes 100 000 euroa. Tallin tähti on 14-­vuotias suomenhevosori A.T. Visku, joka on juossut tällä kaudella jo 46 000 euroa palkintorahaa Teineille.

Teinit ostivat hyväsukuisen A.T. Viskun (Turo – A.T. Viksu – Vokker) alunperin siitosoriksi vuoden 2013 alussa. Sen jälkeen ori on juossut radoilta lähes 110 000 euroa rahaa ja osallistunut kolmesti kuninkuus­kilpaan.

”Toisen meiltä ajetun startin jälkeen alkoi tuntua, että ori voisi vielä olla juoksija”, Pasi Teini muistelee.

”Sille sopii tämmöinen pieni talli, missä sen kanssa pelaa vain kaksi–kolme ihmistä”, Katri Teini arvioi.

”Lisäksi se pääsi ensimmäistä kertaa astumaan tammoja keväällä 2013 ja piristyi siitä aikalailla”, Pasi Teini hymyilee.

Ori oli vakavan hankosidevamman takia sivussa kilpa­radoilta vuoden 2013 syyskuusta vuoden 2015 kesäkuuhun.

Ennuste oli huono, mutta Teinit uskoivat hevoseen vakaasti ja jaksoivat kuntouttaa sitä. He puhuvat hevosesta kunnioittavaan äänensävyyn.

”Se on täysipäinen ja ihmisen palvelija. Luonne on ihan 10+. Se on tosi kiltti, meidän mukulat voivat hakea sen laitumelta milloin vain.”

Teineillä on A.T. Viskun eri-ikäisiä orivarsoja neljä.

”3-vuotias Vauhti-Vikke on kyllä juoksija, jos minä mitään hevosista ymmärrän”, Pasi Teini vakuuttaa.

Teinien omat hevoset ovat pääasiassa suomenhevosia, vaikka tallissa on myös hyvin pärjänneitä lämminverisiä.

”Suomenhevosissa on isompi työ, mutta ne ovat jotenkin mieluisempia”, Pasi Teini tuumii.

Pitkiä kävelylenkkejä jarrukärryillä

Jarrukärryt ovat tuttu näky Teinien hevosten perässä. Etenkin suomenhevosten valmennus perustuu jarrukäryt perässä ajettuihin pitkiin kävelylenkkeihin.

”Hevoset ajetaan meillä joka toinen päivä. Katri ajaa niin pitkiä kävelylenkkejä, että välillä saa muistuttaa, että tuntikin riittäisi”, Pasi Teini naurahtaa.

Lämminverisillä ajetaan välillä reippaampia vetoja. Niitä varten on käytössä 700 metrin hiekkapintainen suora. Omille maille on valmistumassa 900-metrinen rata. Myös pelloilla ja läheisillä hiekkateillä voi ajaa.

”Aiemmin oli tosi hyväpintaisia metsäteitä paljonkin, mutta niille ajettiin karkea murske pintaan.”

Ruokinta perustuu hyvään heinään ja kauraan sekä täysrehuun. Omat pellot ovat heinällä ja laitumena.

Tällä hetkellä hevoset ovat samassa pihassa kolmessa eri rakennuksessa. Suunnitelmissa on 20 hevosen uusi talli, jolloin kaikki olisivat saman katon alla.

”Se helpottaisi arkea paljon. Jos sitä lähdetään toteuttamaan, omia hevosia pitää panna pois vieraiden tieltä, että tulot ovat varmemmalla pohjalla”, Pasi Teini linjaa.