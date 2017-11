Toto76-vihje: Hirmulisko haastavan kierroksen ainoa tukipilari

T.Rex on voitokas ja väkivahva ravuri, joka kilpailee huippukunnossa. Volttilähtö ja 2600m matka ovat pieniä kysymysmerkkejä, mutta niin pieniä, että Tapio Mäki-Tulokkaan valmentama ruuna on helppo jättää varmaksi.

Antti Teivaisen ajokeista mielenkiintoisin on kuudennen kohteen 3 Guido Di Quattro. Se lähti viimeksi neljännestä ulkoa ajoissa kiertämään kolmatta rataa ja haki paikan johtavan rinnalta. Siitä se vyöryi väsymättä kärkeen ja voitti varmasti.

"Quattro voitti viimeksi helposti, vaikka juoksusta tuli raskas. Se on alkumetreillä hidas ja epävarma, joten alussa jäädään ehkä tukaliin asemiin. Kun se saa rytmistä kiinni, sillä voi ajaa ajoissa eteenpäin. Se on hyväpäinen ja yrittävä hevonen, jonka ravi on sulavaa kun se saa juosta vapaata rataa pitkin. Jos vauhti hiljenee matkalla, teen ajoissa ratkaisuja. Uskon että olemme voittomatsissa. Mr Hot Shot oli Mikkelissä loistava, mutta Porissa vain tasainen. Pahalta paikalta odottelen siltä rahasijaa", kertoi Teivainen.

Toto76-vihje

Toto76-1: 8,7,9 (3,4)

Toto76-2: 2,3,4,6,10,9 (1,5)

Toto76-3: 10,2 (7,8)

Toto76-4: 8,13,6 (5,1)

Toto76-5: 1,2,11,10,3 (5,4)

Toto76-6: 3,9 (6,1)

Toto76-7: 8 T.Rex (3,6)

1080 riviä x 0,05e = 54e

Pelaa MT:n vihjerivi Veikkauksen sivulla tästä linkistä

Viikon Varma

Toto76-7 8 T.Rex. Jo kahdeksan kertaa tällä kaudella voittanut ruuna on ollut syksyn kilpailuissaan vakuuttava. Kiertää jälleen lopussa kaikki.

Viikon Väistö

Toto76-6 1 Rafa Parera. Ykkösradalta on suuri vaara jäädä alussa tukaliin asemiin.

Viikon Idea

Toto76-6 9 AL E.Gador Zet. Lahjakkaan oloinen aloittelija teki rankan esityksen Kuopiossa pahan alkulaukan jälkeen. Ravatessaan pystyy yllätykseen.