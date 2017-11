Hevosalan selvityshenkilöksi Antero Tupamäki

Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää selvityksen hevostalouden edistämiseksi. Selvityshenkilöksi on nimetty hevossairauksien erikoiseläinlääkäri Antero Tupamäki.

Suomessa oli viime vuonna 74 200 hevosta. Taantuman vuoksi hevosten kasvatus on Suomessa viime vuosina vähentynyt.

Tupamäki laatii toimenpide-ehdotukset hevosalan toimintaedellytysten, alan yritysten kilpailukyvyn ja hevosten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Tupamäki on tehnyt pitkän uran hevostalouden eri tehtävissä ja hevosklinikan yrittäjänä ja hänellä on laaja kokemus ja näkemys hevostalouden hankkeista ja järjestötoiminnasta sekä tuntemusta hevoskasvatuksesta ja raviurheilusta, ministeriössä perustellaan nimitystä.

"Olen iloinen siitä, että saan olla mukana pitämässä huolta suomalaisesta hevostaloudesta. Tavoitteena on selvittää huolellisesti alan keskusjärjestön että toimijoiden näkemykset", Tupamäki sanoo.

Selvityksen väliraportin pitää olla valmis huhtikuun 2018 puolivälissä, jonka jälkeen sitä käsitellään alan kokouksessa. Raportin odotetaan valmistuvan kesäkuussa 2018.

Eduskunnassa keskiviikkona järjestetyt "hevosvaltiopäivät" toivat esille hevostalouden merkitystä Suomelle. Eduskuntatalon edessä oli esillä Hevosopiston suomenhevosia.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä korosti hevostalouden olevan oleellisen osan maaseudun elinvoimaisuutta, ja sillä on suuri merkitys maataloudelle ja maaseutuelinkeinoille. "Siksi on tarpeen varmistaa, että hevostaloudella on kaikki tarvittavat edellytykset alan tulevan kasvun turvaamiseksi."