Toto76-vihjeet Jyväskylään: Derbyn kakkonen on Killerin ykkönen

Viikon Toto76-kierros ratkeaa lauantaina Jyväskylän Killerillä. Tammaderby ja Trio ovat uusia suurkilpailuja, joissa voittaja kuittaa 10 000 euroa.

Tähtiheili on Tammaderbyn selkeä suosikki. Kyvyiltään ylivertainen tamma voittaa, jos malttaa ravata koko matkan. Päätöskohteen Trio-finaalissa on suosikkeja moneen makuun. Liinan Liekki olkoon vihjeen suosikki.

Derbyn kakkonen Next Direction on systeemin ainoa varma. Iikka Nurmosen ajokki palasi Kuopiossa kahden kuukauden tauolta voitokkaasti.

”Hevonen on ollut koko vuoden loistava ja tehnyt hienon kauden. Kuopiossa se pääsi tosi helpolla ja oli käteen saman tuntuinen kuin kesälläkin. Pienistä hokeista ei ollut mitään haittaa, ehkä päinvastoin. Paikka on hyvä ja luotto on kova, kertoi Nurmonen.

Tir Du Caux on ottanut neljä voittoa viidessä viime kilpailussa, mutta ohjastaja hieman varoittelee.

”Matka on lyhyt tälle hevoselle, ja menestyminen vaatisi ehkä taas raskaat olosuhteet. Vastus on kova, enkä näitä lähtöjä halua ajaa johtavan rinnalta”, Nurmonen jatkoi.

Huomion arvoista on lauan­taina se, että kenkäpakko on astunut voimaan keskiviikkona. Monessa lähdössä suosikeiksi pelatut hevoset ovat kilpailleet säännöllisesti ilman kenkiä, mutta lauantaina se ei enää ole mahdollista.

Vihje:

Lähtö 1: 6,9 (7,3)

Lähtö 2: 6,1,10,5,12 (3,4)

Lähtö 3: 3,4,9 (6,1)

Lähtö 4: 9,3,7,1,6 (2,5)

Lähtö 5: 4,1 (8,10)

Lähtö 6: 2 Next Direction (6,4)

Lähtö 7: 4,14,10,15 (2,9)

1 200 riviä x 0,05 = 60 euroa