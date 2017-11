Rainer rakastui ranskalaisiin ravureihin

Kokkolalainen Rainer Björkroth (60) tunnetaan intohimostaan ravurivarsoja kohtaan. Hän on kiertänyt varsahuutokauppoja vuosikymmenten varrella Suomessa, Ruotsissa ja Ranskassa. Samalla hän on tehnyt oman arvionsa tuhansista varsoista.

"Yritän löytää ja hankkia itselleni ja asiakkailleni ne yksilöt, joihin uskon. Niiden pitää tietysti olla myös budjetin rajoissa."

Varsojen sukutaulut ja sukulinjojen aiemmat tuotokset Björkroth tuntee tarkasti. Suurimman osan aikuisista hevosista hän on nähnyt myös kilpailemassa vähintään television välityksellä.

"Suvut tutkin huutokauppaluettelosta etukäteen. Huutokauppapaikalla katson varsan rakenteen ja yleisolemuksen. Lopulta ratkaisevin tekijä on se, miltä varsa näyttää."

Rainer Björkroth on pitänyt valmennustallia Kaustisen raviradalla 35 vuoden ajan. Lisäksi hän tekee yhteistyötä radalla toimivan Kaustisen raviopiston kanssa.

Ruotsissa hänellä oli valmennustoimintaa vuosina 2000–2014.

Ensimmäiset ranskalaiset varsansa Björkroth hankki kaksi vuotta sitten Caenin varsahuutokaupasta.

Sen jälkeen niitä on tullut joka syksy lisää niin, että nyt Kaustisen tallissa on Ranskassa syntyneitä kolmevuotiaita kolme kappaletta ja kaksi- ja yksivuotiaita on molempia neljä. Hän omistaa varsat joko itse tai on niiden kimpoissa suurimpana omistajana. Joitakin kimppaosuuksia on vielä vapaanakin.

"Tarkoitus on valmentaa varsoja täällä ja ajaa niillä uran alussa muutama startti ikään kuin koulutuksen takia Suomessa. Jos ne ovat tarpeeksi hyviä, etsin sopivan yhteistyökumppanin Ranskasta, lähetän ne sinne kilpailutettavaksi ja käyn itsekin jonkin verran paikalla."

Ranskassa Björkrothia kiehtoo raviurheilun arvostettu asema ja hyvä palkintotaso. Hänen mukaansa maassa on noin 200 ravirataa ja keskimääräinen palkintosumma per lähtö on 20 000 euron luokkaa.

Lähdöistä vain 16 prosenttia on avoimia kaikille. Loput on rajattu Ranskassa syntyneille hevosille. Ranskassa on myös paljon tammoille rajattuja lähtöjä.

"Ja jos jostain varsasta tulee lupaava kilpahevonen, sen voi myydä siellä hyvällä hinnalla."

Suomessa FR-varsoilla pääsee kilpailemaan Björkrothin mielestä aivan riittävästi. Yhdellä varsalla hän on käynyt myös Bodenissa.

Björkroth korostaa, että Ranskassa on tarjolla todella laaja skaala varsoja. Sama pätee myös niiden sukuihin. Pelkästään Caenin varsahuutokaupassa myydään 600 yksivuotiasta ja siitostammoja sekä kesävarsoja päälle.

"Niistä varsoista sitten yritän löytää helmet. Mähän olen kuin lapsi karkkikaupassa kun pääsen huutokauppaan tutkimaan varsoja", mies nauraa silmät innosta tuikkien.