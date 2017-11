Islanninhevosen töltti kumisee upealla videolla – tuhatvuotinen rotu on saarivaltion ylpeys

Islannin hengen ruumiillistuma, ainutlaatuinen, aito ja puhdas. Näin kuvaa islanninhevosta Horses of Island -järjestö.

Huikea video näyttää, miten pieni ja sitkeä islanninhevonen laukkaa kotimaansa karuissa maisemissa.

Islanninhevonen on yksi maailman vanhimmista hevosroduista. Sitä on jalostettu kotimaassaan lähes tuhat vuotta. Rotu on säilynyt puhtaana, sillä hevosten tuonti kiellettiin Islantiin aikoja sitten.

Katso video The Horses of Iceland official -facebooksivuilla