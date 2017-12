Tuhkimotarinoiden tekijät – Vinkan Hovi vain parani vanhetessaan ja voitti yli 100 000 euroa

Metsäyhtymä Skytän ja Taipaleen valjastuspaikka ei sijaitse lämmitetyllä tallinkäytävällä. Se on ulkoilmassa puun ja tallin seinän välissä, kesät ja talvet.

”Meillä hevosia pidetään ulkona niin paljon kuin mahdollista. Ravipaikoillakaan hevosia ei pestä lämpimissä pesukarsinoissa. Siellä ne bakteerit pesivät”, Heli Taipale valaisee.

Taipaleen ja hänen isänsä Arsi Skytän tilukset sijaitsevat Valkealan Selänpäässä. Hevoset muuttivat perintötilalle seitsemisen vuotta sitten.

Perheellä ei ole ollut ikä­luokkatähtiä tai ulkomaan ihmeitä. Sen sijaan heillä on ollut useita totoravien yllättäjiä. Skytän mukaan hänelle on vuosien varrella alettu tarjota hevosia, joita kukaan muu ei enää huoli.

”Moni tietää, että täällä otetaan haastavia tapauksia vastaan. Meille tarjotaan niitä ennen viimeistä matkaa”, Skyttä toteaa.

Tiger Sharkille oli jo varattu teurastusaika jännevamman vuoksi, kun sitä tarjottiin Skytälle. Tamma vaihtoi omistajaa muutamalla sadalla eurolla. Sen suku kiinnosti Skyttää vaikkapa siitoksessa.

”Se oli ihan kolmijalkainen tullessaan. Pari päivää sitä katselin. Sitten otin pihdit ja aloin puristella kaviota, jolle se ei lainkaan varannut. Ruununrajasta puhkesi roiskahtaen valtava kaviopaise suoraan otsaani”, Skyttä hekottelee.

Seuraavana päivänä Tiger Shark ravasi tarhassa lennokkaasti häntä pystyssä, niin kuin sitä ei olisi ikinä vaivannut mikään. Jännevammakin hoidettiin, ja tamma sai pitää vielä vuoden vapaata äitiysloman merkeissä.

Tänä vuonna 7-vuotias tamma on ravannut neljä voittoa ja yli 16 000 euroa palkintorahaa.

Tunnetuin tuhkimotarinoista lienee Vinkan Hovi, joka lopetti raviuransa vuosi sitten kilpailuoikeuden päättyessä.

”Naapuri tuli tarjoamaan suomenhevosoria ilmaiseksi. Sanoin hänelle, että satasen maksan, jos meidän Heli pysyy sen selässä”, Skyttä kertaa usein kertomaansa tarinaa.

Ja Helihän pysyi.

Hevosta alettiin valmentaa, ja kaksi kuukautta kaupan jälkeen syksyllä 2011 se juoksi hyväksytyn koelähdön. Kauppahinnan Vinkan Hovi ansaitsi takaisin moninkertaisena jo samana syksynä.

Vinkan Hovi vain parani vanhetessaan. Se voitti muun muassa Suomen Cupin sekä valio­divisioonafinaalin, jossa taakse jäivät sekä ravikuningas Köppinen että ravikuningatar Saaga S.

Palkintorahaa uusille omistajilleen ruuna ehti tuoda yli 100 000 euroa ennen eläke­päiviään.

Vinkan Hovin myötä taloon tuli myös tämän hetken menestyshevonen Vinksa, joka vaihtui tuittupäisenä nuorena hevosena lämminverivarsaan. Vinkan Hovin sisaruksista talossa on myös siitostammana Vinkan Taika, joka on kantavana Costellosta.

”Myös Victory Zet oli kaupanpäällinen monen hevosen ostoksessa, jossa Kari Lähdekorpi hankki Regent Zetin. Nyt on Karikin sanonut, että Victorysta saattaa vielä vaikka tulla sen kaupan paras hevonen”, Taipale huomauttaa.

Kasvatuksessa pyritään pitkään uraan

Skyttä Stablella on ollut omassa tallissa myös siitosori. Pekka Korven tallin hyväsukuinen kasvatti Abigail Duo palveli tammoja neljän vuoden ajan, ja nyt pihan herra on Hambletonian-finalisti Don’t Blink Twice.

”Monet pyrkivät kasvattamaan varsoja, jotka alkavat kilpailla nuorena ja jotka maksetaan ikäluokkakilpailuihin. Me olemme sen sijaan pohtineet, että varsat olisivat lähtökohtaisesti terveitä, ja niiden kilpaura kestäisi pitkään”, Arsi Skyttä valottaa.

”Totta kai varsoja maksetaan myös ikäluokkakilpailuihin, jos ne näyttävät tarpeeksi hyviltä jo nuorena. Esimerkiksi Vinksa on maksettu Suur-Hollolaan vasta nyt jälkeenpäin.”

Skytän tiluksilla hevoset viettävät mahdollisimman paljon aikaa ulkona jo varsasta lähtien. Siitostammoille ja lepohevosille on oma pihatto.

”Ruokinta pidetään mahdollisimman yksinkertaisena. Heinän lisäksi perusrehu on kaura. Ravintoa kuitenkin tarvitaan, koska hevoset ovat ulkona paljon. Talvella on kylmä, ja kesällä ötökät pitävät liikkeessä”, Skyttä tuumaa.

Arsi Skyttä ja Heli Taipale jännittivät radan laidalla Vinksan kilpailua viime sunnuntain TalkKari-ohjelmassa noin kohdassa 37:45.