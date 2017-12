Toto76-vihje: Kaksi varmaa alkuun, yksi loppuun

Rivin ankkurina toimii 4-vuotiaiden oriiden ja ruunien Kasvattajakruunun 30 000 euron ensipalkintoa hamuava Next Direction. Tällä kaudella jo kaksi suurkisaa nimiinsä vienyt ja ikäluokan ykköslähdössä Derbyssä komeasti kakkoseksi taistellut Next Direction vaikuttaa vastustajiaan päätä pidemmältä. Jykevä ruuna runtannee ajoissa keulaan, eikä vauhtikestävään ravuriin pure edes prässi.

Tammojen Kasvattajakruunu on tasaisempi. Vakuuttavat välierävoittajat Free Me ja Callela Eliza jakavat suosikin paineet, mutta haastajalauma on iskukykyinen Villinmiehen Tammakisan ykkösen BWT Burnin Aliven johdolla.

Pelimielessä rivin mielenkiintoisin merkki on neljännen kohteen Rajatapaus. Raamikas ruuna on petrannut otteitaan sitä mukaa, kun tehtävät ovat koventuneet karttuneen voittosumman myötä.

Rajatapauksen valmentaja Ari-Matti Konsti vahvistaa suojatillaan olevan kaiken kisan alla kohdallaan.

"Kelit ovat olleet hankalat, mutta tiistaina ajoin ruunalla. Saatiin pintaan hyvät hiet, ja hevonen tuntui letkeälle."

Taktiikkaan treenari ei ota kantaa.

"Bollströmin Henri tuntee hevosen. Keulastakin voi koettaa, jos rinnalle ei sopivaa vastustajaa tule."

Konsti näkee 2600 metrin matkan passaavan Rajatapauksen pirtaan. Sekään ei haittaa, jos lauantaina rapa roiskuu. Laukkojakaan ei ole tullut, kun ruuna on saanut rutiinia.

Kun juvalaisvalmentajaa pyytää luettelemaan treenattavansa vahvuuksia, tulee vastauksena liuta laatuominaisuuksia.

"Kova kiihdyttäjä, ravivarma, rehti yrittäjä, potentiaalia kehittyä..."

Toto76-vihjeet:

Lähtö 1: 5 T.Rex (8,1)

Lähtö 2: 3 Robin Roof (6,10)

Lähtö 3: 1,7,6,5,10,11,12 (8,2)

Lähtö 4: 14,6,1,4,7,2,15,9 (5,8)

Lähtö 5: 2,1,9,5,3 (4,10)

Lähtö 6: 1,4,5,6,3 (11,8)

Lähtö 7: 2 Next Direction (1,3)

1400 riviä x 0,05 euroa = 70,00 euroa

Viikon väistö

Toto76, lähtö 1: Kirikanuuna Regent Zetillä kulkee kengittä ja hokit alla, mutta kesäkengissä homma on hankalampaa ja haparoivampaa, kuten viime viikolla Turussa nähtiin.

Viikon varma

Toto76, lähtö 1: T.Rex otti viimeksi muilta luulot pois jo kiihdytyksessä. Taas mahtaa olla sama kaiku kavioiden.

Viikon yllättäjä

Toto76, lähtö 4: Nopea Rajatapaus ladannee keulaan. Ruuna on vastannut nousseiden sarjojen mukanaan tuomaan haasteeseen hienosti.