Toto76-vihje: Polara, Costello, Polara… Costello

Ville Herttuan huippuori 3 Costello ei jättänyt vireestään epäselvyyttä, vaikka jäikin Lahdessa toiseksi. Se antoi muille kymmeniä metrejä tasoitusta alkumatkalla, mutta kiersi hienolla tyylillä voittaneen Diktaattorin rinnalle voittokamppailuun. Se päässee nopeasti toisen radan veturiksi, eikä ole siitä montaa kertaa hävinnyt.

Iikka Nurmosella on jälleen kaksi hienoa voittosaumaa. Kuudennen kohteen 4 El Dirtyman jää rivin toiseksi varmaksi.

"Hevonen on ollut vakuuttava viime kilpailuissaan. Matka ei ole ongelma, ehkä päinvastoin. Keulasta tai selkäjuoksulla uskon hevosen menestyvän."

"Ranch Pop Up on nyt tosi terveen tuntuinen ja kehittyy kaiken aikaa. Se jaksaa mennä pitkään kovaa ja tuli viimeksi takaakin hienosti perille. Hevonen lähtee lujaa ja on ilman muuta pakkorasti", jatkoi Nurmonen.

Suosikit ovat haavoittuvaisia avauskohteen tammalähdössä. Rivi saattaakin käynnistyä suurella yllätyksellä. Jackpotissa on 100 000 euroa.

Toto76-vihje

Toto76-1: 4,5,9,6,7,2 (8,3)

Toto76-2: 4,12,7,8,10 (1,13)

Toto76-3: 1,5,8 (2,4)

Toto76-4: 10,3,2 (9,8)

Toto76-5: 2,7,8,14 (3,5)

Toto76-6: 4 El Dirtyman (1,5)

Toto76-7: 3 Costello (8,2)

1080 riviä x 0,05e = 54e

Pelaa MT:n vihjerivi Veikkauksen sivulla tästä linkistä

Viikon Varma

Toto76-7 3 Costello. Viime talven kuningas jäi tauon jälkeen avauskilpailussaan toiseksi, mutta esitys oli loistava. Autolähtö suosii ja ori parantanee paljon, kun sai kisan kroppaansa. Vaikeasti voitettavissa.

Viikon Väistö

Toto76-1 9 Mountain Cleaver. Ilman kenkiä ylivoimaisesti parhaat esityksensä tekevä tamma pelattaneen suureksi suosikiksi. Kengät jalassa se on vain yksi monista voittoon pystyvistä.

Viikon Idea

Toto76-2 8 Komento. Tuli lujaa maalisuoran Tampereella ja tuntuu parantavan pienen taukonsa jälkeen koko ajan.