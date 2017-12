Teuvo Luovijärvi kasvattaa nyt ravihevosia: "Vaihdoin vaikeasta lajista vielä vaikeampaan"

Teuvo Luovijärvelle on syntynyt vuodesta 2008 alkaen yhteensä kahdeksan suomenhevosta ja kimppakaverin kanssa neljä lämminveristä. Kasvatit tunnistaa etuliitteestä Tee Wee.

Aiemmin hän kasvatti sekä käyttö- että näyttelylinjaisia saksanpaimenkoiria. Hän osti ja astutti niitä rodun emämaa Saksaa myöten. Kasvatteja kertyi noin 240. Niitä osti yksityisten lisäksi myös Rajavartiolaitos.

"2000-luvun alun lama kirpaisi tosi syvältä, eikä pentuja saanut enää kaupaksi. Samalla oma into koirien kasvattamiseen hiipui."

Koirien tilalle tulivat ravihevoset. Ensimmäisen suomenhevosen, tamma Kihin Lumottimen, Luovijärvi hankki 2002. Se oli lahjakas, mutta kesken kilpauran iskenyt virus vei siitä parhaan terän.

"Senkin katsoin sillä tavalla jo ostaessa, että emälinja riittää myös siitokseen. Siitä nämä kaikki nykyiset hevoset periytyvät."

Vuonna 2008 Luovijärven nimiin syntyi kaksi suomenhevosta. Koirankasvattajasta oli tullut hevoskasvattaja.

"Vaihdoin vaikeasta lajista vielä vaikeampaan", hän nauraa.

Viime vuosina hän on keskittynyt pääasiassa suomenhevosiin. Siitostammoja on kaksi ja treenissä olevia nuoria tammoja samaten kaksi. Omia lämminverisiä on vielä yksi.

"Varsinkin orivarsojen kanssa on ollut huonoa tuuria ja niitä on kuollut. Nyt siitostammat ovat tyhjänä, vaikka niitä yritettiin astuttaa koko kesä."

Luovijärvi kasvattaa varsoja pääasiassa myyntiä varten.

"Tammoja ja varsoja tässä on hyvä pitää, mutta ajopaikat ovat huonot. Joutuu lähteä Tornion radalle, jos haluaa kunnolla ajaa."

Suomenhevosvarsojen kysyntä on Luovijärven mukaan vilkastunut muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen. Palkintotason nousu näkyy myönteisesti. Moni haluaisi ostaa kaksi–kolmevuotiaan varsan, jota olisi jo vähän valmennettukin. Sellaisia vaan ei ole liikaa tarjolla.

"Viitisen vuotta sitten ainakin täällä Lapissa ja Kainuussa moni perinteinen suomenhevoskasvattaja lopetti kokonaan tai siirtyi lämminverisiin. Suomenhevosia ei kannattanut kasvattaa, koska niille ei ollut kunnon palkintoja eikä sitä myötä ostajia. Silloin olisi tarvittu joku kohdistettu suomenhevosten kasvatustuki tälle seudulle. Lämminverisillähän oli silloinkin helppo käydä täältä Ruotsissa", Luovijärvi perkaa taustatekijöitä.

Nyt tilanne on parantunut kotimaan osalta, mutta lähellä olevan Ruotsin kylmäverilähdöt eivät edelleenkään aukea suomenhevosille.

"Ruotsin kylmäverijärjestö rajaa sitkeästi lähdöt ruotsalaisille ja norjalaisille. Samalla ne ovat useimmiten vajaita. Pelivaihdoillekin tekisi hyvää, jos suomenhevoset pääsisivät edes niiden vajaiden lähtöjen viimeisille paikoille mukaan. Niissä neuvotteluissa olisi työnsarkaa Suomen Hippokselle."

Teuvo Luovijärven paras kasvatti toistaiseksi on kahdeksanvuotias suomenhevosruuna Tee Wee Paroni (i. Viesker, e. Kihin Lumotin, ei. Kihin Hiski). Joutsalaisen Pasi Haapasaaren omistama ja valmentama ruuna oli juossut haastatteluhetkellä neljä peräkkäistä voittoa ja kerännyt kaikkiaan 35 000 euron voittosumman.

Luovijärvi antaa runsaasti kiitosta ruunan taustajoukoille.

"Paroni on hyvä esimerkki siitä, että viimeistään 76-tasolla hevosen lihashuollosta ei kannata pihistää. Jos se ei ole kunnossa, kilometriaikaan tulee helposti sekunti lisää."

Omien kasvattiensa edesottamuksia Luovijärvi seuraa tarkasti.

"Paronin menestys on antanut uskoa tähän hommaan. Taloudellisesti hevoskasvatus on minulle tappiollista, mutta hienoja elämyksiä tästä saa."

Monen muun suomenhevoskasvattajan tavoin Luovijärven silmiin syttyy aivan tietynlainen pilke, kun puhe kääntyy kasvatustyön tavoitteisiin.

"Jos oman kasvatin saisi joskus mukaan kuninkuus- tai kuningatarkilpaan, niin olisihan se tosi hienoa."