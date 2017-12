Toto76-vihje: Jackpotin jahtiin kolmen kärjen taktiikalla

Vihjesysteemin tukipilareina toimivat jälleen koko matkan johtoon tähtäävä kanuunakuntoinen T.Rex, kymmenen kertaa peräkkäin voittanut kiri-ihme Jeppas Pointer ja ideavarmaksi nouseva Doris Hoss.

Viimeksi mainittu on kehittynyt kohisten kovien kisojen myötä. Doris Hoss kiihtyy kiivaasti, ja Antti Teivainen ladannee ajokillaan johtoon. 1600 metrin matka on tammalle mannaa.

Yksi päivän herkkuhetkistä odottaa päätöskohteessa. Keväällä Ruotsin ja Norjan kylmäverisiä Elitkampenissa kylvettänyt Polara lähtee Tähti- vs. Valiodivisioonassa matkaan suosikkina, mutta 20 metriä edempää starttaava 6-vuotias Evartti on vaarallinen vastustaja.

Antti Ojanperän valmentama ja ohjastama tulevaisuuden toivo kruunattiin viime vuonna Pikkukunkuksi. Ikäluokan suurimmassa lähdössä Derbyssä Evartti oli kunniakas kakkonen.

Tämän kauden avaus venyi loukkaantumisen vuoksi syyskuulle. Ori osoitti kapasiteettinsa olemalla iskukykyinen heti radoille palattuaan. Lokakuun voittokisassa Evartti oli jo täysin pitelemätön. Oriin aseita ovat raju rytminvaihtokyky ja ääretön pätkänopeus.

Juuri kun Evartti oli noussut takaisin huippuiskuun, alkoi jälleen vastustaa. Ori oli viime startin aikaan piilevästi kurkunpääntulehduksessa, mikä selitti tavallista tahmeamman suorituksen.

Tauti on nyt taltutettu, ja Ouluun tullaan kuuden viikon toipilastauolta.

"Kaikki on hevosella kunnossa. Oriilla on ajettu yksi reippaampi harjoitus. Evartista huokui terävyys, mutta lopullinen vire on vähän arvailujen varassa. Omaani kuitenkin luotan, emmekä saavu nöyristellen Äimärautiolle", kommentoi Rovaniemeltä lähtöisin oleva ja nykyään Pihtiputaalla menestyksekkäästi valmentava Ojanperä.

Toto76-vihjeet:

Lähtö 1: 4 T.Rex (1,9)

Lähtö 2: 2 Doris Hoss (1,3)

Lähtö 3: 1,4,10,12,3,8,9 (6,7)

Lähtö 4: 11,3,14,16,13,5 (4,7)

Lähtö 5: 10 Jeppas Pointer (2,4)

Lähtö 6: 1,2,10,12,5 (3,4)

Lähtö 7: 14,3,16,4,13,8 (12,7)

1260 riviä x 0,05 euroa = 63,00 euroa

Viikon väistö

Toto76, lähtö 5: Takarivi voi tuoda mutkia matkaan keulasta tai kärjen välittömästä läheisyydestä parhaat juoksunsa tehneelle Tessa's Devilille.

Viikon varma

Toto76, lähtö 1: T.Rex on pitänyt tasonsa – tai oikeastaan petrannut kaiken aikaa. Hirmuvireinen ruuna riepotellee jälleen vastustajiaan.

Viikon yllättäjä

Toto76, lähtö 6: Viimeksi vaativan juoksun urhoollisesti kestänyt Ridgehead Laurette on vahvassa nousukunnossa.