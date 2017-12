Poniohjastaja lähestyy ennätystä

Ummeljokelainen 16-vuotias Nina Hänninen on ajanut kilpaa poneilla vuodesta 2012 alkaen.

"Äiti ilmoitti minut ajolupakurssille, vaikka en oikeastaan edes tykännyt ajaa. Ratsastaminen omalla ponilla oli mukavampaa. Kun sitten ensimmäistä kertaa pääsin ajamaan ryhmässä ja ohittamaan muita, se olikin kivaa", Nina Hänninen muistelee.

Saman tien hän kertoo, että kilpailuvietti on pitänyt hänet mukana poniraveissa tähän asti. Muut harrastukset ovat liikkuneet tanssin pyörteissä.

"Äiti osti sitten toisenkin ponin, Rosenbergs Candyn. Se olikin enemmän juoksija kuin ensimmäinen ponini, ja siitä alkoi valmentaminen."

Kun rutiini alkoi lisääntyä, alkoivat tuloksetkin parantua. Valmennettavien ja ajettavien ponien määrä kasvoi, ja tällä hetkellä Hännisten kotona asustaa kolmetoista ponia. Nina Hännisen oma valmennuslista näyttää kuitenkin 23 treenattavaa.

Tähän on syynä naapurissa sijaitseva Usvaniityn ponitalli, jonka omistajat hurahtivat raveihin vasta hiljattain.

"Lappeenrannan poniravit olivat tulossa pari vuotta sitten, ja kysyttiin naapurista Marika ja Timo Heikkilältä sattuisiko heillä olemaan sopivaa ponia aloittelijoiden sarjaan. Yksi ajoponi löytyi, ja kun se oli heti toinen lähdössään, innostus Usvaniityssä lisääntyi saman tien", Nina Hännisen äiti Miia Hänninen muistelee.

Nyt Usvaniityn poneja nähdään ravilähdöissä harva se viikko, myös Nina Hännisen ajamina ja valmentamina. Näyttelyvoittajina aiemmin tunnettuja Usvaniityn poneja on myös myyty entistä enemmän raviurheilua harrastaviin koteihin.

Valmennuksessa on myös Kymenlaakson raviliigaponi Kattedals Isse, joka ylsi tänä vuonna SM-tasolle.

"Isselle on tavoitteena nyt ensi kausi. En vielä tiedä koska kesään valmistautuminen aloitetaan", valmentaja pohtii.

Ponikuskit ovat enimmäkseen alle 18-vuotiaita. Nina Hännisellä on edessään viimeinen vuosi A-ponien ohjastajana. Joko mielessä siintää pokaalit hevosten rattailla?

"Joskus olen sitä miettinyt, mutta hevoset eivät oikein kiinnosta. Taidan pysyä poneissa. Tulevaisuudessa en aio alkaa opiskella hevosalaa, mutta haluaisin kuitenkin olla ponien kanssa tekemisissä. Ne ovat söpöjä ja mukavia, niitä on kivempi ajaa, ja niiden kanssa voi tehdä mitä vaan, melkein ottaa vaikka sisälle taloon", Nina nauraa.

Myös koulunkäynti on tärkeää nuorille ohjastajille. Ravien takia Hänniselle on tullut vain satunnaisia poissaoloja koulusta. Nyt yläkoulua käyvän ohjastajan opettajat ovat aina olleet ymmärtäväisiä harrastukseen, koska koulu on sujunut hyvin.

Ensi vuodelle on nyt olemassa tavoite. Hänniseltä puuttuu tällä hetkellä 22 voittoa kaikkien aikojen poniohjastajien ykköskuskin, Veera Pietiläisen, 168 voitosta.

"Olisihan se hienoa päästä voittotilaston ykköseksi. Kyllä se on tavoite, mutta eihän sitä ikinä tiedä mitä tapahtuu", Nina pohtii.

Poneista tulevaisuuden totourheilijat

Poniraviurheilu kasvattaa tulevaisuuden hevosraviurheilijoita. Näin ainakin on tarkoitus. Mikä vaikuttaa siihen, jatkuuko harrastus aikuisena totoravien parissa?

"Välivuosia voi murrosikäisillä tulla, mutta kyllä rakkaus hevosiin ja kilpailuvietti säilyy. Varmasti harrastuksen jatkumiseen vaikuttaa myös se, onko kotona isojakin ravihevosia", sanoo Nina Hännisen äiti Miia Hänninen.

Ninan jälkeen kotona odottaa kaksi tulevaisuuden poniurheilijaa, kuusivuotias Oona ja neljävuotias Amanda.

Hännisillä hevoset saivat aikanaan tehdä tietä ponien edestä.

"Poneja oli kyllä aiemminkin, mutta kun aloin odottaa ensimmäistä lastani Lauraa, myin kaikki pois. Mutta takaisin ne kuitenkin tulivat, ensin hevosia, ja sitten lasten myötä taas ponit", Miia Hänninen nauraa.

Poniraviurheilulla menee Suomen Hippoksen mukaan hyvin. Tänä vuonna on ajettu kaikkien aikojen ennätysmäärä ponilähtöjä. Viime viikkoon mennessä ajettuja lähtöjä oli jo 579.

"Poniohjastajien ja heidän huoltajiensa koulutukseen ja sen sisältöön pitäisi panostaa. Jos vanhemmilla on valmentajalisenssi tai ajolupa, se riittää poniohjastajan huoltajaksi ryhtymiseen. Mutta jos vanhemmilla ei ole hevostaustaa, heidän olisi saatava kunnollinen koulutus raviasioista", Miia Hänninen muistuttaa.