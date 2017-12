Toto76-vihje: Vuoden suurin Jackpot jaossa lauantaina

Iikka Nurmosen Tessa`s Devil on Kuopion kierroksen ainoa varma. Moni ajattelee ruunan olevan laskukuntoinen, kun pitkän voittoputken jälkeen hevonen on joutunut tyytymään kaksi kertaa neljänteen sijaan.

"Ruuna oli Oulussa yli-innokas ja tuhlasi voimiaan esittelyn jälkeen. Kiihdytys takarivistä osoittautui hankalaksi, kun se painoi toisen takana melkoisesti. Kuopiossa paikka on hyvä ja se on keulasta parempi kuin toisten takaa. Hyvä luotto on hevoseen edelleen", kertoi Nurmonen.

Hurjan debyytin Suomessa tehnyt Starzinner on avauskohteen mielenkiintoisin hevonen.

"Hevonen hölkkäili ilmavalla tyylillä 14-tuloksen Lahdessa ja varaa jäi paljon. Paikka on ikävä ja vastusta riittää, mutta sopivalla juoksulla uskon sen nousevan voittomatsiin", jatkoi Nurmonen.

Kierroksen idea on kuudennen kohteen 10 Hissun Haaste. Pitkään hankosidevamman uusimisen vuoksi tauolla ollut ori palasi tositoimiin Itsenäisyyspäivänä. Se hävisi lähdön voittaneelle Saran Särmälle vajaat 10 metriä.

"Tosi hyvän startin se teki vuoden tauolta. Ajoin rohkeasti johtavan rinnalle, kun tämä ei ole mikään spurttailija. Haaste tuli rehdisti maaliin, en lopussa paljon patistellut enkä avannut edes korvia. Sen pitäisi parantaa selvästi tähän kilpailuun, enkä yllättyisi jos se sijoittuisi kolmen sakkiin. Osaa se voittaakin, jos kaikki menee nappiin. E.V.Jory on kunnossa ja ylivauhtisella juoksulla voi nousta korkealle", tuumaili Arto Komulainen.

Toto76-vihje

Toto76-1: 7,3,1 (2,5)

Toto76-2: 3,2 (12,7)

Toto76-3: 4,6,14,5 (9,7)

Toto76-4: 4,5,3,2,9 (11,7)

Toto76-5: 2 Tessa`s Devil (5,11)

Toto76-6: 10,6,5 (9,11)

Toto76-7: 16,8,3 (10,2)

1080 riviä x 0,05e = 54e

Viikon varma

Toto76-5, 2 Tessa`s Devil. Huippukunnossa jatkava ruuna avaa tulisesti ja tekee parhaat esityksensä keulapaikalta.

Viikon väistö

Toto76-3, 7 Joivaus. Tamma on huippukunnossa, mutta 2100m matka, takamatka ja pikku tauko asettavat kysymysmerkkejä. Paljon pelattuna ei maistu.

Viikon idea

Toto76-6, 10 Hissun Haaste. Alustavassa pelijakaumassa täysin vaille huomiota jäänyt ori, joka teki vuoden tauolta sitkeän esityksen Ruskattaren rinnalta.