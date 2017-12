Geenimuunneltuja "superhevosia" nähtäneen pian - laukkaurheilussa todennäköisimmin kiinnostusta

Nykyistä nopeammat, vahvemmat ja paremmin hyppäävät hevoset voivat olla todellisuutta jo parin vuoden päästä. Asiasta kertoo brittilehti The Telegraph.

Argentiinalaiset tutkijat ovat onnistuneet muuttamaan kloonattujen hevosten geeniperimää Crispr-tekniikalla. Tutkijoiden kehittämiä geenimuunneltuja alkioita on tarkoitus istuttaa sijaissynnyttäjään kahden vuoden sisällä.

Tutkijat keskittyivät tutkimuksissaan tehostamaan lihasten kasvua säätelevän myostatiinin toimintaa. Teoriassa tällä tavoin kehitettyjen superhevosten pitäisi pystyä juoksemaan nopeammin ja pidempään. Lisäksi kehitystyön tuloksena hevosten pitäisi pystyä hyppäämään korkeammalle nykyistä helpommin.

Perinteisesti hevosia on jalostettu paremmiksi kasvattamalla sellaisia eläimiä, joilla on jo toivottuja ominaisuuksia. Tällaisen jalostuksen haittapuolena on kuitenkin se, että hyödyllisten ominaisuuksien kehittäminen voi viedä useita hevossukupolvia.

Hevosia on kloonattu jo vuodesta 2003 alkaen. Kloonatut ponit ovat nykyään yleisiä erityisesti poolopelissä. Kansainvälinen Ratsastajainliitto (FEI) on sallinut kloonattujen hevosten käytön kansainvälisissä ratsastusurheilun kilpailuissa vuonna 2013.

Suomen Hippoksen jalostusjohtaja Minna Mäenpää toteaa Maaseudun Tulevaisuudelle, että geenimuuntelu on vielä toistaiseksi vieras asia hevosjalostuksessa. Mäenpään arvion mukaan nimenomaan laukkabisnes voisi olla sellainen alue, jolla geenimuuntelua voitaisiin ruveta harrastamaan.

Hän arvioi, että genomijalostus tulee rantautumaan nautapuolen lisäksi myös hevosten pariin. Hän muistuttaa, että hevosala on genomijalostuksessa jäljessä suhteessa nauta-alaan.

Tähän mennessä hevosalalla on Mäenpään mukaan jalostettu lähinnä yksittäisiä geenejä, jotka ovat keskittyneet usein hevosten yksittäisiin terveysominaisuuksiin. Euroopassa on myös kuitenkin tehty hevosten suoritusominaisuuksiin liittyviä tutkimuksia.

