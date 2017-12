Kulunut vuosi on ollut lajin kannalta sangen värikäs. Ravipelien siirtyminen Veikkaukselle on ollut luonnollisesti suurin muutos, mutta myös urheilupuolella on tapahtunut paljon.

Maaseudun Tulevaisuus pyysi raviurheilua työkseen ja harrastuksekseen seuraavia raviselostajia Antti Pylkkästä ja Juha Jokista paketoimaan kuluneen vuoden ja ennustamaan tulevaa. Molemmat ovat tuttuja myös television ravilähetyksistä ja MT:n Toto76-vihjerivien laatijoina.

Pylkkäselle päällimmäisenä ovat jääneet mieleen ravilähtöjen hienosti noussut palkintotaso ja samaan aikaan sukeltavat pelivaihdot kotimaan kohteissa. Ravien urheilullinen taso on noussut kohisten.

"Vuoristoratamainen vuosi", hän tiivistää tuntemuksensa.

Tulevaisuutta ajatellen Pylkkänen kertoo olevansa huolissaan valtakunnallisen televisiolähetyksen loppumisesta vapaasti katsottavilta kanavilta.

"Se voi olla lajin kannalta jopa kohtalonkysymys. Nyt lajia ja sitä, että hevosia kohdellaan pääsääntöisesti todella hyvin, on entistä hankalampi tuoda suuren yleisön tietoon."

Jokisen muistoissa päällimmäisenä ovat kaksinkamppailut, joissa isä Risto Tupamäki Costellon rattailla ja poika Antti Tupamäki Polarallaan ottivat toisistaan mittaa. Polaran Elitkampen voiton selostus jäi elävästi mieleen.

"Oman hevosen Nemea Efodin voiton selostaminen Kuopion raveissa joulukuussa oli sekin ikimuistoinen. Kun lähtöauto lähti, tajusin, että hevonen voi voittaa sen lähdön", hän muistelee monen vuoden työn ja lukuisten vastoinkäymisten jälkeistä menestyksen makua.

Tulevaan vuoteen on luonnollisesti odotuksia.

"Jos raviharrastajille voisi vienon toiveen esittää, niin sen, että Ruotsiin pelaavat palaisivat edes osittain pelaamaan kotimaan kohteita. Olisi tärkeää saada niiden pelivaihtoja ylöspäin."

Hän toivoo myös, että suuri yleisö löytäisi ravit entistä paremmin.

"Olisiko esimerkiksi uudesta Magic Monday -konseptista apua siihen?"

Pyynnöstä Pylkkänen ja Jokinen listaavat muutaman hevosen, joihin kannattaa kiinnittää huomiota ensi vuonna.

"Suomessa on nyt useita hevosia, jotka pystyvät tekemään läpimurtoja jopa kansainvälisesti. Esimerkiksi Hotshot Luca on ME-varsa. Next Directionin tyyli ja se, miltä hevonen näyttää, viittaavat maailmanluokan hevoseen. Jos ei vielä ensi vuonna, niin ainakin jatkossa."

"Myös Callela Lisbethiltä odotan tosi paljon", Jokinen summaa.

"Suomenhevosissa kärki on laaja ja kova varsinkin orien puolella. Lähtökohdat Rovaniemen Kuninkuusraveihin ovat kutkuttavat", Pylkkänen täydentää.

