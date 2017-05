Elitloppetin jännityspala: Kuinka pärjää suomalaiskasvatti Elian Web?

Elian Webin osallistuminen viikonloppuna Tukholmassa ravattavaan Elitloppetiin on kotimaisen ravikasvatuksen merkkitapaus.

Euroopan kovimpien kutsukilpailujen kuumassa lähdössä on 2000-luvulla nähty tätä ennen vain kuusi Suomessa syntynyttä hevosta. Brad de Veluwe selvisi finaaliin vuonna 2013 ja sijoittui neljänneksi.

Finaaliin ovat selvinneet Bradin lisäksi Bwt Magic (2001) sekä Baron Pepper ja Indian Silver (2000).Karsintalähdössä on nähty Incognito Kemp (2002) ja Not A Spacecase (2001).

Viime vuoden hevosen Elian Webin on kasvattanut Antti Harjun ja Petri Rahkon West Breeding Oy. Talliin on vuodesta 2008 alkaen syntynyt noin 140 varsaa, joista 117 Suomeen rekisteriin ja loput Ruotsiin.

Tällä hetkellä tammoja on 14 ja varsoja syntyy 12. Elian Webin isä Like A Prayer jatkaa siitostyötä West Breedingin omistuksessa.

Petri Rahkon silmin kotimaisen hevoskasvatuksen tilanne näyttää synkältä. Varsojen hintataso on kokonaisuutena liian matala.

"Jos varsoista saisi edes omat pois, niin voisin pitää vaikka 30 tammaa."

Harju ja Rahko matkaavat luonnollisesti katsomaan, kuinka Talli Webbien omistama 5-vuotias ruuna pärjää.

"Mielestäni tämän vuoden Elitloppet on silti vasta välitavoite Elianille. Uskon, että se on parhaimmillaan 6–9-vuotiaana. Sitä on kilpailutettu todella fiksusti", Rahko sanoo.

Ruunaa valmentaa lumijokinen Katja Melkko, jonka puoliso Janne Soronen vastaa ohjastuksesta.

Finaalipaikkaa ja kolmen miljoonan kruunun ykköspalkintoa tavoittelee myös toinen suomalaisomisteinen hevonen, Reima Kuisla Stablen 6-vuotias jenkkiori D.D.'s Hitman. Sitä valmentaa Ruotsissa Petri Puro ja ohjastaa ruotsalainen Ulf Ohlsson.

Suomi sai tänä vuonna raviponeihin kutsun peräti kuudelle valjakolle.

A-ponien MiniElitloppetissa nähdään lauantaina Pomona II / Elina Miettunen, Dynamit III / Eveliina Hietanen, Thorvald / Maria Kiukas ja Mollamaija / Oona Halme. Havulehdon veljesten omistama Pomona kuuluu lähdön ennakkosuosikkeihin, sillä se juoksi viikko sitten uuden Suomenennätysajan, 2.05,3.

Nyt isojen hevosten ohjaksiin vähitellen siirtyvän Mats Havulehdon valmentama Pomona voitti MiniElitloppetin vuonna 2014 ja osallistui myös vuotta aiemmin samaan aikaan, kun toinen sipoolaistähti Brad de Weluwe siis venyi finaalissa rahoille.

Lilla Elitloppetissa sunnuntaina kisaavat isommissa B-poneissa myös kovat kaksikot. Eveliina Hietanen nähdään jälleen radalla Ernst Rivaldolla ja toisena Suomea edustaa Miniatyr / Pinja Iltanen.

Dynamit III:illa ja Ernst Rivaldolla on Pomonan tavoin kokemusta Elitloppet-karkeloista ennenkin, joten ainakaan matkajännitykseen ei homman pitäisi kaatua.

Kylmäveristen päälähtö Elitkampen on harvinaislaatuisesti vain yhden valjakon varassa. Finaalissa kovia norjalaisia ja ruotsalaisia tupsujalkoja vastaan taistelee Janne Tiaisen ja Antti Tupamäen omistama Polara, jota Petäjävedellä asuva Tupamäki valmentaa ja myös ohjastaa.

Viikonlopun muissa lähdöissä nähdään lisäksi muitakin kokonaan suomalaisin voimin kilpailevia ja valmennettavia sekä suomalaisomisteisia, Ruotsissa valmennettavia ravureita.

Elitloppet-viikonlopun ohjelmat

