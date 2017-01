Hei laukkaa Ratsu Reima! Löytyykö teiltä keppihevonen lahjoitettavaksi uuteen kotiin?

Keppihevonen on monelle lapselle ensimmäinen iloinen ja kaiken lisäksi edullinen hevosharrastuksen muoto, joka voi johtaa oikeaan hevosteluun.

Jotta "keppari"-harrastus olisi mahdollista mahdollisimman useille, hevosjärjestöt kokoavat kevään ajan lahjoituksina nurkkiin yksin jääneitä keppihevosia. Niillä ratsastetaan Hevoset Kaivarissa – tapahtumassa 20.—21. toukokuuta.

Sen jälkeen keppihevoset saavat uudet omistajat ja kodit hyväntekeväisyysjärjestö Hope Yhdessä & Yhteisesti ry:n kautta.

Liian vähällä liikunnalla olevan kepparin voi tuoda Ratsastajainliiton osastolle seuraavissa tapahtumissa: Apassionata-näytös Helsingin Hartwall Areenalla 4.-5. helmikuuta, keppihevostapahtuma Ratsastuskeskus Ainossa Järvenpäässä 19.2., Horse Fair -messut Helsingin Messukeskuksessa 17.—19. maaliskuuta tai Tampereen hevosmessut 8.-9. huhtikuuta.

Helmi—huhtikuun ajan seitsemän raviradan kerää myös keppihevosia kiertoon: Pilvenmäki Forssassa, Jokimaa Lahdessa, Jyväskylän Killeri, Kouvola, Turun metsämäki, Espoon Vermo sekä Ylöjärvellä sijaitseva Teivon ravikeskus.

Kouvolan raviradalla ja Tampereen Teivossa keräyspiste on radan toimistossa katsomorakennuksessa, muualla keppareita ottavat vastaan tallialueella sisäänkirjoituksen virkailijat.

Hevosjärjestöjen kampanja on osa juhlavuoden Mahdollisuuksien hevonen -hanketta. Hope ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, jonka tavoitteena on antaa lapsille tasa-arvoisemmat mahdollisuudet arkeen.