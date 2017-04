Hippos, kiekkoväki ja Veikkaus yhteistyöhön: Uusi raviliiga starttaa 11 radalla

Kaksitoista jääkiekon SM-liigajoukkuetta ja yksitoista ravirataa muodostavat 1 000 hevosenomistajan ravikimppoja. Niiden hevoset kilpailevat vuoteen 2020 asti ja ohjastajat kantavat kilpailuissa liigajoukkueiden värejä.

Idea paljastettiin Vermon raviradalla tiistaina ja osuuksia aletaan myydä toukokuussa.

Suomessa isot urheilulajit eivät tee liikaa yhteistyötä, toivottavasti pystymme olemaan tässä suunnannäyttäjiä. Tämä antaa hyvän mahdollisuuden SM-liigalle näkyä myös kesäaikaan, Jääkiekon SM-liiga Oy:n myynti- ja yhteysjohtaja Juha Kuosa toteaa tiedotteessa.

Myös Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Vesa Mäkinen katsoo, että yhteistyö jääkiekon kanssa tarjoaa mahdollisuuden ristiinmarkkinoida molempia lajeja mielenkiintoisella tavalla. "Raviurheilun piirissä aiemmin toteutetut jättikimpat ovat tuoneet raviurheilun pariin uusia hevosenomistajia sekä antaneet positiivista potkua myös hevoshuutokaupalle."

Ensimmäiseen raviliigaan osallistui kahdeksan ravirataa ja kimppaa. Hevosen kilpailu-uran seuraaminen tuotti suuria tunteita.

Kimpan osuus maksaa 100 euroa koko hevosen kilpailuajalle eli kolmelle vuodelle. Hevoset hankitaan syyskuussa pidettävästä Ypäjän vuosittaisesta hevoshuutokaupasta, jossa on myynnissä kotimaisia kasvatteja.

Kun liiga loppuu vuoden 2020 lopussa, hevoset myydään. Kimppa voi lahjoittaa hevosensa saavuttamasta palkintosummasta ja myyntihinnasta puolet kohteeseen, jonka SM-liigaseura valitsee. Se voi olla esimerkiksi juniorityö.

Toinen puolikas maksetaan takaisin omistajille, jotka voivat edelleen halutessaan luovuttaa osuutensa hyväntekeväisyyteen kuten tapahtui suurimmassa osassa viime vuonna päättyneen Raviliigan voittoja.

Radoista lähes kaikki ovat myös valinneet jo valmentajan tulevalle liigahevoselle, kertoi Ravinetti tiistaina.

Teivon radalle tulee kaksi liigavarsaa, omansa Ilvekselle ja Tapparalle. Ilveksen hevosta ovat lupautuneet valmentamaan ravivalmentaja Marjo Kivimaa ja hänen miehensä, Suomen menestynein ohjastaja, Mika Forss, Tapparan joukkueen hevosta puolestaan kahden polven raviperhe Tuija Irrin johdolla.

SaiPan liigahevosta valmentaa Lappeenrannassa niin ikään tuttu kaksikko, Matti Nisonen ja Ilkka Pyysalo. Pyysalo on ravikuningatar Saaga S:n valmentaja ja omistaja ja Nisonen sen ohjastaja.

Ravinetin uutinen kertoo myös muut valmentajat.

Raviradoista yksi – PowerPark Kauhavalla – on yksityinen kesärata. Muut radat toimivat ympäri vuoden.

Mukana ovat seuraavat jääkiekkoseurat ja raviradat:

HIFK – Vermon ravirata

HPK – Forssan ravirata

Ilves – Teivon ravirata

Jukurit – Mikkelin ravirata

JYP – Jyväskylän ravirata

KooKoo – Kouvolan Ravirata

Kärpät – Oulun Ravirata

Pelicans – Lahden ravirata

SaiPa – Lappeenrannan ravirata

Sport – Powerparkin ravirata (Kauhava)

Tappara – Teivon ravirata

TPS – Turun ravirata

Käynnissä on kaksi muuta raviliigaa. Toinen aloitti vuonna 2014 ja siinä on mukana myös suomenhevosia. Uusin on poniraviliiga, joka aloitti vuonna 2015.

