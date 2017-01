Hurja merenkäynti ravisutti Silja Symphonya – kaksi arvokasta ravihevosta kuoli

Kaksi arvokasta ravihevosta menehtyi, kun niitä oli kuljetettu myrskyyn joutuneella Silja Symphony -laivalla. Toinen hevosista oli suomalainen Pine Crown Girl, jota oltiin kuljettamassa Ruotsiin kilpailuja varten. Nuoren tamman ura oli vasta alussa, viime vuonna se oli ansainnut ravikilpailuissa yli 14 000 euroa palkintorahaa. Toinen kuolleista eläimistä oli puolestaan ruotsalaishevonen.

Lähes kuusivuotiaan suomalaistamman kilpailuoikeudet oli vuokrannut Suomen Ravitallit Oy.

"Kun soitto tuli, luulin että se on pelleilyä. Ei olisi villeimmissäkään ajatuksissa voinut kuvitella, että tällaista voi tapahtua nykypäivänä", kertoo yhtiön edustaja.

Silja Symphony oli lähtenyt keskiviikkoiltana Helsingistä kohti Tukholmaa. Hevosten kuljetusauton ovi oli ilmeisesti sulkeutunut kovan merenkäynnin aikana aamuyön tunteina. Auton tuuletusikkunat olivat auki, mutta ilmeisesti niistä ei virrannut tarpeeksi ilmaa hevosille. Hevosten kuolinsyy on vielä epäselvä.

"Olen soittamassa pian Uppsalaan, onko ruumiinavaus tehty. Sieltä saamme virallisen raportin", Suomen Ravitallit Oy:n edustaja sanoo.

Tallink Siljallan viestintäjohtaja Marika Nöjd korostaa, että eläinkuljetus on aina kuljettajan vastuulla. Jo ennen laivan lähtöä oli tiedossa, että edessä on myrskyinen yö, mutta laivayhtiöllä ei ole virallisia tuulirajoja eläinkuljetuksille. Päätös eläinten siirtämisestä laivaan on myös kuljettajan vastuulla.

Suomen Ravitallit Oy:n tietojen mukaan kuljetusauto oli kunnossa vielä puoli neljän aikaan yöllä, mutta aamulla hieman ennen Ruotsiin saapumista kuljettaja havaitsi tilanteen.

"Kuljettaja kertoi meille aamulla, että hevoset ovat huonossa kunnossa. Autoimme häntä eläinlääkärin yhteystietojen etsimisessä. Meidän tietojemme mukaan kuljettaja lähti ajamaan laivalta eläinlääkäriin Uppsalaan", kertoo Tallink Siljan Marika Nöjd.

Suomen Ravitallit Oy jatkaa asian selvittämistä.

"Ennen kaikkea tämä on kuljetuksesta vastanneen tahon ja laivayhtiön välinen asia. Me olemme ostaneet kuljetuspalvelun, eikä meillä ollut mitään käsitystä että sää voisi muuttua niin pahaksi. Tietysti ihmetyttää kovasti, miksi ne hevoset on otettu laivaan", edustaja kommentoi.

Pine Crown Girl oli vasta uransa alussa, sillä olisi ollut ravitallin edustajan mukaan ainakin kolme tai neljä kautta edessään. Hevosen siitosarvo kilpailu-uran jälkeen olisi myös ollut suuri.

"Kyseessä oli huippulahjakas tamma, joka olisi tehnyt huippu-uran. Se olisi pystynyt tienaamaan kilpailuissa 100 000 euroa. Sen jälkeen sen jälkeläisistä olisi saanut helposti toiset 100 000 euroa", Suomen Ravitallit Oy:n edustaja arvioi.

