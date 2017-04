Kaivariin valmistuu Suomen suurin keppihevosareena ja ajosuora kaupunkiraveille

Suomenhevosen juhlavuoden pääkohtiin kuuluvan Hevoset Kaivarissa -tapahtuman valmistelu etenee hyvässä aikataulussa. Monipuolinen ohjelma julkistettiin keskiviikkona, puolitoista kuukautta ennen h-hetkeä.

20.–21. toukokuuta Kaivopuistossa kilpaillaan sekä ratsastuksessa että myös ravilähdöissä. Kaupunkiravit ovat harvinaislaatuinen tapahtuma kansainvälisestikin.

Nuorimman väestön suosikkilajiksi saattaa silti osoittautua keppihevonen. Vaikka omaa "kepparia" ei olisikaan, Suomen suurimmalla areenalla pääsee kirmaamaan lainaratsulla, joita hevosjärjestöt ovat pitkin kevättä keränneet.

”Usein keppariareenoilla on kilpailuita, mutta Kaivarissa on niin sanottu "open track" eli rata on avoin vapaalle hyppäämiselle”, tapahtumajohtaja Mikko Luhtala täsmentää.

Kaivopuiston viikonlopun jälkeen keppihevoset saavat uudet omistajat ja hoitajat Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry:n kautta.

Ratsastuskenttiä ja ravisuoraa varten ajetaan yhteensä sata kuorma-autollista hiekkaa. "Kaivarissa rakennuspäiviä on ainoastaan neljä ja valmista infraa ainutlaatuiselle tapahtumalle ei ole”, Luhtala kuvaa urakkaa tiedotteessa.

Näytöksissä on esillä koko hevosharrastamisen kirjo: lännen-, kenttä- ja matkaratsastus, vikellys ja raviratsastus eli monté. Uutta ihmeteltävää riittää ratsastusjousiammunnassa ja polocrossessa sekä hevosten käsittelytaitoa mittaavassa työratsastuksessa eli "working equitation" -lajissa.

Yleisölle esittäytyvät myös vammaisratsastajat, työhevosvaljakot, ratsuväen perinnejoukot ja rohkeat turnajaisratsukot.

Kansallisrodun lisäksi paikalla on koko rotujen kirjo. Hevosia nähdään noin sata.

Katsojia odotetaan ainakin 30 000:ta ja he pääsevät mahdollisimman lähelle hevosia, paitsi taputtamaan myös harjaamaan tai ottamaan selfien hevosen selässä.

Tapahtuma on avoinna lauantaina 20.5. kello 9–20 ja sunnuntaina 21.5. kello 9–17.

Sen järjestelyihin osallistuvat vapaaehtoiset hevosalan useista eri järjestöistä. Ohjelmaa koordinoivat Hippolis ry, Suomen Hippos ja Suomen Ratsastajainliitto SRL.

