Kansainvälisen hevosoppilaitosten verkoston puheenjohtaja: "Hevonen on paras opettaja"

Hevosalan kasvaessa kokonaisuuden hallinta moninaistuu ja myös monimutkaistuu.

"Siellä missä viisi hevosihmistä kohtaa, on ainakin kuusi erilaista mielipidettä. Siksi tarvitaan kunnollista hevosmiestaitoa", muistutti koulutusjohtaja Harald Müller kansainvälisestä ratsastusliitosta, FEI:stä. Siihen kuuluu ratsastusalan järjestöjä 134 maasta.

Hän puhui perjantaina Ypäjällä hevosalan opetuksen kansainvälisessä kokouksessa, joka on ensimmäinen laatuaan.

Hevosalalle voidaan ryhtyä ilman riittävää osaamista, eikä siitä seuraa pelkästään hyvää: "Ahneus ajaa usein taloutta. Hevosen hyvinvoinnin suhteen törmätään riskeihin niin rahan kuin kilpaurheilun vuoksi."

Haasteena on myös sähköisten välineiden käyttö koulutuksessa ja hevostiedon levityksessä. Sosiaalisen median ansiosta asiantuntijaksi voi julistautua lähes kuka vain. Sen kautta myös levittää vääränlaista tietoa esimerkiksi hevosten hyvinvoinnista – varsinkin niille ihmisille, jotka eivät alaa tunne eivätkä osaa siten erottaa yleisiä käytäntöjä yksittäisistä.

Hevosten ystävät eivät niinkään ajattele yksittäisiä lajeja vaan sitä hevosta, sanoi Harald Müller.

Perjantain esityksissä korostuikin se, että jokaisen hevosenomistajan ja harrastajan oma kokemus ei ole samaa kuin faktat. Tieteellinen tieto luo todellisen terveen alustan keskustelulle eläinten hyvästä kohtelusta ja hyvinvoinnista.

Hevosalan yhteistyötä lajien ja rotujen ohi korosti myös kansainvälisen hevosoppilaitosten verkoston EEN.n puheenjohtaja Markus Scharmann.

"Hevonen on paras opettaja. Se ei opeta vain, kuinka ratsastaa ja olla hyvä urheilija vaan hevosen kanssa harrastaminen on oppimista elämää varten."

Hän korosti M:n tavoin hevosalan yhteistyötä lajien ja hevosrotujen ohi. Koulutuksen vastuu on luoda ja ylläpitää tervettä ja kestävää hevosten käsittelyä mutta myös viestiä siitä ympäröivälle yhteiskunnalle.

Hevonen rauhoittaa ja opettaa meitä elämään hetkessä, Scharmann sanoi viitaten hevosen osoitettuun rooliin sen kanssa harrastavien jaksamisessa, hyvinvointipalveluissa ja sosiaalipdagogisessa toiminnassa.

"Opimme laittamaan hevosen tarpeet omimme ohi. Me hevosihmisinä tiedämme sen. Mutta olemmeko tarpeeksi hyviä kertomaan sen muille ihmisille?"

Hevosurheilu ja -harrastaminen lisääntyvät edelleen viime vuosien taantumasta huolimatta.

Nopeinta kasvu on niissä kehittyvissä maissa, joiden talous ja keskiluokka kasvavat. Esimerkiksi ratsastustapahtumien määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa, vaikka samaan aikaan maailmantalous on siis matanut taantumassa.

FEI:n tietojen mukaan maailmassa on arviolta 600 miljoonaa hevosta ja 750 miljoonaa hevosista kiiinnostunutta ihmistä. Alan lasketaan tuottavan 300 miljardin euron talouden ja työllistävän kaksi miljoonaa täyspäiväistä ammattilaista.

Ypäjän kansainväliseen hyvinvointikonferenssiin osallistuu viikonlopun aikana 45 hevosalan opetuksen ammattilaista 14 eri maasta. Kun mukaan lasketaan kotimaiset hevosalan ammattilaiset ja opiskelijat, joille tilaisuus on myös avoin, osallistujia oli perjantaina reilu 180.

Lauantaina Ypäjällä kilpaillaan työhevosten valtakunnan mestaruuksista ja sunnuntaina kansainvälisesti tunnetuin suomalaisratsastaja Kyra Kyrklund vetää kouluratsastusklinikan.