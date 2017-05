Keppihevoset Kaivarin vetonaulana – ruusukkeet vietiin käsistä ja CNN kävi kuvaamassa

Oikeiden hevosten ja ponien ohella vetonaulana ovat tietenkin keppihevoset eli kepparit. Kaivarin suurella keppihevosareenalla on riittänyt ruuhkaa koko kaksipäiväisen tapahtuman ajan.

Selvästi kovin juttu on ollut Hobbyhorse Revolution -elokuvan tähdet. He ovat oikeita kepparijulkkiksia, tapahtuman kepparivastaava Anu Kämäräinen kertoo. He ovat olleet pitämässä kepparivalmennuksia ja heillä on riittänyt myös nimmareiden pyytäjiä ja yhteiskuvien ottajia.

Hevoset Kaivarissa -tapahtumaa on suunniteltu puolitoista vuotta. Keppihevosten suosio on kasvanut tuona aikana räjähdysmäisesti.

"Alusta asti on ollut selvää, että tästä tehdään koko perheen tapahtumaa, mutta keppariareenan kokoa on kasvatettu koko ajan", Suomen Hippoksen kehityspäällikkö Suvi Louhelainen kuvailee.

"Nehän ovat oikea muoti-ilmiö, josta puhutaan maailmallakin. Jopa uutiskanava CNN on käynyt kuvaamassa meidän keppariareenaamme."

Vaikka suosioon on varauduttu, se on silti osin päässyt yllättämään järjestäjät.

"Varasimme jaettavaksi tuhat ruusuketta päivässä. Lauantaina ne loppuivat yhdeltä ja tänään jaamme nyt viimeisiä ruusukkeita", Kämäräinen kertoo.

Ratsastajainliiton ja Suomen Hippoksen järjestämä ilmaistapahtuma on kerännyt kahden päivän aikana arviolta yli 30 000 kävijää.

"Odotukset olivat jonkinlaiset, mutta täytyy sanoa niiden kaikkien ylittyneen", Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Vesa Mäkinen iloitsee.