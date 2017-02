Koskelan Akseli ja Talli Pohjantähden alla kokoavat rahaa nuorisotyöhön

Talli Pohjantähden alla kerää rahaa raviratojen ja hevosjalostusliittojen nuorisotoiminnalle. Suomen 19 maakuntaradasta lähes kaikilla pyörii jo nuorisokerho tai sellainen on aloittamassa.

Sopivaa kampanjaa oli mietitty viime syksystä alkaen, kertoo Suomen Hippoksen nuorisotoiminnan koordinaattori Helena Hyvämäki-Mäenpää.

Nyt kampanja on osa Mahdollisuuksien hevonen -hanketta, joka taas liittyy Suomen itsenäisyyden sekä suomenhevosen 110-vuotisen kantakirjan juhlintaan.

Hevoseksi löytyi Hankkijan tuoteosastopäällikön Heikki Kankaisen kautta Koskelan Akseli, joka jo nimensäkin puolesta sopii juhlavuoteen enemmän kuin hyvin.

Pyhäntäläisten Arja Korpiniemen ja Eero Matikaisen omistama 8-vuotias ruuna on tämän vuoden liisattu hyväntekeväisyystallille. Osuuksia on myynnissä 500, ja niistä noin puolet on parin viikon kampanjoinnin aikana myyty. 50 euron osuus sisältää hevosen valmennus- ja kilpailutuskulut koko vuodelle.

Koskelan Akseli siirtyi pari viikkoa sitten Jukka-Pekka Kauhasen valmennukseen ja on tulossa helmikuun aikana radalle.

Jos ja kun hevonen ansaitsee kilpailuista palkintorahoja, ne tulevat nuorisokerhojen haettavaksi. Lisäksi tuotoista osa kohdennetaan tulevien vuosien Ponikuninkuusraveihin sekä mahdollisesti ensi talven Young Power gaalan järjestelyihin, Hyvämäki-Mäenpää valottaa.

Hän kannustaa hankkimaan osuuksia esimerkiksi arvottaviksi tapahtumissa tai vaikkapa raviradalla kaikkien ravivieraiden kesken. Kimppatallin osuuden voi antaa myös lahjaksi ja osuuksia voi ostaa yritysten, yhteisöjen tai yhdistysten nimiin.

Verkkosivu ja Facebookissa Koskelan Akseli -ryhmä kertovat lisää kimpan toiminnasta sekä osuuksien hankinnasta.

