Kriteriumeissa jylläsivät ennustetut voimat - mutta väärä hevonen

Suomenhevosten Kriterium meni juuri niin kuin ajateltiin. Ellin Sisu johti lähtöstä maaliin ilman minkäänlaista vastusta kisan toiseksi kovimmalla ajalla kautta aikain, vaikka vetolappuja ei edes otettu korvilta lopussa.

Vastaavaa ylivoimaa on nähty ikäluokan pääkilpailussakin harvoin. Valmentaja Pauli Raivio myönsi, että ori on niin hyvä, että vaikea on parantaa.

Yli 10 000 voiton ohjastaja Jorma Kontio kuvasi jo toistamiseen oritta lahjakkaimmaksi 4-vuotiaaksi suomenhevoseksi, jota hän on ajanut. Se kertoo paljon, sillä Kontion suusta ei ylisanoja kuulla.

Ellin Sisun kasvattaja Jussi Virtanen iloitsi kasvatin jo nuorena osoittamasta menevästä ravista. "Ja sen luonne, vaikka vähän ärhäkkä onkin, sopii lajiin", hän naurahti.

Laura Raivio, Ellin Sisun hoitaja, lisäsi, että ori on onneksi kotioloissa rauhallisempi kuin radalla.

Raivioiden talliin matkasi 4-vuotiaiden tärkeimmän kasvattajakisan voitto toistamiseen peräkkäin. Viime vuonna Tähen Toivomuksen voitto oli Laura-tyttären mukaan iloinen yllätys.

Nyt ennakkosuosikin paineet olivat todella kovat kantaa, hän totesi.

Lämminveristen kasvattajakisan maalisuorasta tuli jännittävä. Voittoon kiri Jukka Torvisen taitavan ajosuorituksen päätteeksi Callela Leonard. Puolitoista kilometriä näytti siltä, että voittaja on jompikumpi ennakkosuosikeista: Leonardin tallikaveri Callela Eliza tai MAS Archie.

Callela Leonardin valmentaja Markku Nieminen myönsi vielä viime talvena vihjanneensa RAQ Teamin Rauno "Raku" Asoselle, että pienikokoiselle orille voisi etsiä uutta kotia.

"Se on pieni rukkanen ja näyttää surkealta", Nieminen kuvasi voittajaa. Hän jatkoi, että hevosen salaisuus on sen kokoonsa nähden iso moottori sekä rehelliset menohalut, joita myös niin Jukka Torvinen kuin hoitaja Riikka Lehto kehuivat.

Nuori ohjastaja sai neljättä kertaa Kriterium-voittoon valmentaneen Niemisen kehut, koska hän osaa ajaa Leonardin taitavasti kurveihin, joissa se vielä hieman hakee askeliaan ja menettää siksi vauhtia.

Tamperelainen Asonen on omistanut hevosia 35 vuotta ja vaikuttanut myös Teivon radan hallinnossa. Hän totesi Teivon vuoden pääkisan voiton olevan jotain, mitä hän on aina toivonut. "Nyt se tuli, mutta yllätyshevosella."

Asonen nauratti yleisöä kertomalla ihmetelleensä Leonardin kasvattajaa Hannu Nivolaa, joka ei päässyt paikalle, vaikka peräti kaksi kasvattia oli finaalissa.

Nivola on kuulemma "heinäpellolla", koska hänen kasvattiensa aiemmat suurkilpailujen voitot ovat aina onnistuneet heinätöiden pitäessä miehen pois katsomosta.

Kriteriumeilla oli yhteistä se, että ne menivät kummallakin rodulla peräkkäisinä vuosina samaan perheeseen. Viime vuonna Jukan isoveli Hannu Torvinen ohjasti Kriterium-voiton.

suomenhevoset: Ellin Sisu, aika 25,5a

kasvattaja Jussi Virtanen, Tampere

omistajat Teemu Liimatainen, Pauli Raivio, Erkki Rossi ja Unto Varis, Hankasalmi - Konnevesi

valmentaja Pauli Raivio, Hankalasalmi

hoitaja Laura Raivio

Toiseksi sijoittui Caijus / valmentaja Mika Mäkelä ja ohjastaja Ari Moilanen 26,6 a ja kolmanneksi Ypäjä Jallu / valmentaja Jarmo Hietaniemi ja ohjastaja Veli-Erkki Paavola, 26,7a.

lämminveriset: Callela Leonard, aika 14,7a

kasvattaja Hannu Nivola, Uusikaupunki

omistaja RAQ Team Oy, Tampere

valmentaja Markku Nieminen

hoitaja Riikka Lehto

Kilpailun kakkoseksi kiri Bean Coktail / valmentaja ja ohjastaja Tuomas Korvenoja 14,9a ja kolmanneksi jaksoi MAS Archie / valmentaja Pekka Mäkelä ja ohjissa Antti Teivainen 14,9a.

Kriteriumista kerrotaan lisää huomisaamuna, kun Kari Lähdekorpi ja Jukka Heiskala kokoavat herkullisimmat taustakommentit TalkKari-ohjelmaan. Se ilmestyy MT:n verkkosivun ylälaitaan noin kello 10 mennessä.