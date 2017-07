Kuninkuuskilvan osallistujat valittiin: Sukupolvien ketju elää niin hevosissa kuin ohjastajissa

Keskiviikkona iltapäivällä valittiin hevoset, jotka osallistuvat Vermossa kuningatar- ja kuninkuuskilpailuun reilun viikon kuluttua. Kuninkuusravien päätoimikunta valitsi ilmoitettujen 21 tamman ja 17 oriin joukosta 12 kumpaankin sarjaan ja niille kaksi varahevosta.

Edessä on kovatasoiset kilpailut niin tamma- kuin orilähdöissä. Voittoon pystyviä hevosia on useita.

Kolmen lähdön kokonaiskilvan voittoon tarvitaan suoritusvarmuutta, vauhtikestävyyttä ja nappiin ajoitettu kuntoon, analysoi Suomen Hippoksen tiedottaja Ilkka Nisula.

Hän kertoi, että ratkaiseva tekijä paikkojen täytössä oli viime starteissa osoitettu kunto. Siten esimerkiksi oriissa hyvän kauden muuten juossut Rapin Aatos jäi Nisulan mukaan varasijalle.

Mukana on peräti kaksi entistä kuningasta: Jokivarren Kunkku ja Köppinen sekä useita kuninkuuskisoja käynyt suurmestari Camri, hallitseva Nordic King Välähdys sekä alkukauden aikana upean yli 120 000 euron voittosumman koonnut Costello.

Tammoissa odotetaan ehkä selvimmin viime vuoden voittotaiston uusintaa Saaga S:n ja Akaasian välillä. Turussa kisa kääntyi Saagan voitoksi vain 0,2 sekunnin erolla.

Mielenkiintoisia haastajia ovat myös hienot tammasarjojen voitot tässä kuussa napsinut Topmar, Suomen ennätyksen tehnyt Vieskerin Virva ja ennätyksiään kohentanut Taruntuuli, jonka emä Turotuuli voitti kuningatakilvan vuonna 2002.

Mukana on hevosia todellakin koko Suomesta. Pohjoisin osallistuja on rovaniemeläisomisteinen tamma Topmar, itäisimmän titteli kuuluu juukalaisori Vixenille ja läntisin ori A.T.Visku Eurasta. Myös Välkyn Tuiskun kotipaikka on Juuka, mutta ori on valmennuksessa Petäjävedellä.

Mielenkiintoista on myös se, että niin laihialaisen Hietasen kuin Petäjävedellä asuvan Tupamäen perheen miehet ohjastavat hevosia kahdessa polvessa.

Markku Hietanen ohjastaa Akaasiaa ja Hannu Elias Intomieltä. Costellon rattailla nähdään Risto Tupamäki ja hänen poikansa Antti kisaa Välkyn Tuiskun kanssa.

Varahevosista ensimmäinen nousee mukaan, mikäli yksi valittu hevonen jää pois tämän viikon lauantaihin kello 11 mennessä.

Avausmatkojen lähtöradat arvotaan Ylivieskan Toto76-raveissa lauantaina. 2 100 metrin ensimmäiselle matkalle arvotaan eturiviin kahdeksan nopeinta ja takaa lähtevät arvan mukaisilta radoilta loput osallistujat.

Vermon kuningatarkisan tammat:

Akaasia / omistaja, valmentaja ja kasvattaja Ari Oja-Nisula, Kurikka

Carmela / om. + valm. + kasv. Ravitalli Suuronen, Juva

Eicku / om. + valm. Sauli Lähdeniemi, Punkalaidun, kasv. Anders Söderholm, Sipoo

Fortunatar / om. Pekka ja Mikko Hämäläinen, Juva, valm. + kasv. Mikko Hämäläinen

Juliette Lax / om. Juliette Talli, Helsinki, valm. Jussi Suominen, Loviisa, kasv. Stall Lax, Vihti

Pörnä-Tyttö / om. + valm. Petri Laine, Orivesi, kasv. Tuija Setälä, Orivesi

R. R. Ruskariina / om. Risto Pesonen, Ikaalinen, valm. + kasv. Reijo Ranne, Kankaanpää

Saaga S / om. + valm. Ilkka Pyysalo, Taipalsaari, kasv. S. & J. & J. Keskimaunu, Keminmaa - Helsinki

Taruntuuli / om. Journey Stable, Hollola, valm. Esa Holopainen, Hollola, kasv. Kalevi ja Anna-Liisa Salmela, Rovaniemi

Topmar / om. Eero ja Outi Kajula, Rovaniemi, valm. Outi Kajula, kasv. Kari Niemelä, Ylivieska

Vieskerin Virva / om. Talli Vanhahonko, Honkajoki, valm. Sanna Päivike, Kankaanpää, kasv. Jukka Vanhahonko

Virin Camilla / Scuderia Camerata, Siilinjärvi - Helsinki, valm. Reino Miettinen ja kasv. Heikki Smolander, Tuusniemi

1.varahevonen Loisto-Piirto / om. Piirto-Talli, Kouvola

2.varahevonen Suvi Kevätön / om. Juhani Kruus, Sastamala

Oriiden puolella kilpailevat:

A.T. Visku / omistaja Katri ja Pasi Teini, Eura, valm. Pasi Tieni, kasv. Aapo Teperi, Köyliö

Camri / om. + kasv. Jani Konnu, Savonlinna, valm. Terho Rautiainen, Kangasniemi

Costello / om. Hanna ja Tommi Säteri, Orimattila, valm. Ville Herttua, kasv. Heli ja Matti Säteri, Pöytyä

Elias Intomieli / om. Team Elias, Juva - Oulu, valm. Hannu Hietanen, Laihia, kasv. Kainuun ammattiopisto-liikelaitos, Kajaani

Jokivarren Kunkku / om. Arto Salmi ja Alpo Posti, Ylitornio -Tornio, valm. Team Ojanperä, Pihtipudas, kasv. Seppo Kivimäki ja Pekka Oravisjärvi, Pyhäjoki

Köppinen / om. + kasv. Jyrki ja Kati-Maija Korhonen, Siuntio, valm. Jyrki Korhonen

Metkutus / om. + valm. + kasv. Juha-Matti Paavola, Kaustinen

Veeran Turo / om. + valm. Matti Koskinen, Sastamala, kasv. Heli Krapi, Sastamala

Vieskerin Valo / om. + kasv. Janita Bollström, Kotka, valm. Pertti Niveri, Kouvola

Vixen / om. Talli Pääpäivä + valm. Markus Porokka, Juuka, kasv. Anna-Kaisa Tenhunen ja Juha-Matti Smolander, Tuusniemi

Välkyn Tuisku / om. + kasv. Yrjö Kettunen, Juuka, valm. Antti Tupamäki, Petäjävesi

Välähdys

1. varahevonen Rapin Aatos / om. Aikapojat Team, Pori

2. varahevonen Rokin Maxi / om. Tikkutalli ja Markku Pasanen, Vantaa - Loviisa

