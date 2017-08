Kuninkuusraveista haaveillut Tapio Mynttinen sai kerran elämässä -hevosensa Vieskerin poika Vapperista: "Nyt teillä on juoksija"

Tapio ja Irma Mynttisellä on ollut juoksijahevosia ennenkin. Mutta nyt pihassa on se, joka sattuu kohdalle kerran elämässä.

"Olen aina haaveillut hevosesta, jolla pääsisi kuninkuusraveihin. Vapperilla tähdätään Rovaniemelle ensi vuonna, vaikka sinne on tietysti vielä pitkä matka ja kaikkea voi sattua", sanoo Tapio Mynttinen, joka eläköityi poliisin työstä viisi vuotta sitten.

Odotuksille on katetta. Vapperi (isä Viesker, emä Sihko, emänisä. Jaanen Suikku) on juossut tänä vuonna 13 startista totosijat 5-3-1 sekä rahaa 37 700 euroa. Yhteensä voittoja on 39 startista kertynyt 14 ja voittosummaa 82 750 euroa, mikä nostaa orin avoimiin lähtöihin.

"Vapperi on oikeastaan koko ajan ylittänyt odotukset", sanoo Tapio Mynttinen, mutta muistuttaa, että ori oli erittäin lahjakas jo varsana.

"Käytiin sitä koeajamassa 2-vuotiskauden marraskuussa. Sanoin, että jos tätä ei osteta, niin jää harmittamaan."

Lahjakkuuden tunnisti heti myös luottokuski Harri Kotilainen.

"Harri sanoi ajamansa opetuslähdön jälkeen, että nyt teillä on juoksija. Että tee niiden muiden kanssa mitä lystäät."

4-vuotiskauden kruununa Vapperi voitti Biofarm-cupin finaalin Suomen ennätystä hipovalla tasoitusajalla 25,9 / 2160m. 5-vuotiskausi jäi väliin tarhassa sattuneen loukkaantumisen takia, mikä saattoi Mynttisen mukaan olla onnikin myöhempää uraa ajatellen.

Vertaaminen Vieskeriin on rohkeaa, mutta 156-senttinen Vapperi on kuin hieman isompi painos isästään. Tapio Mynttinen on juuri lukenut kirjan Vieskeristä, ja luonnollisesti nähnyt myös legendan kilparadalla.

"Kyllä niissä paljon samaa on energisyydessä ja juoksutyylissä."

Vapperia liikutellaan kilpailukaudella starttien välissä hyvin kevyesti. Talvikaudella ohjelmassa on 4–5 kertaa viikossa jarrukärryistä, mutta vastusta käytetään lähinnä reipasotteisen hevosen hillitsemiseen tarvittaessa. Ensi talveksi Mynttinen mielii myös ajamaan hankeen, mitä varten Vapperille on teetetty länget mittatilaustyönä.

Tärkeimpänä valmennuksessa hän pitää säännöllisyyttä ja etenkin kilpailukaudella riittävää palautumista.

"Huippuhevonen on lopulta helpompi treenattava kuin tavallinen."

40 vuoden projekti

Hevoskasvatus ei ole hätäisten hommaa. Varsinkaan suomenhevosten kohdalla. Vapperinkin alkusanat lausuttiin 40 vuotta sitten.

"Ostimme Railas-nimisen tamman silloin. Sanoin, että jos tästä ei tule juoksijaa, niin jostain sen jälkeläisestä tulee", Tapio Mynttinen muistelee.

Railas oli itse Kriteriumin neljäs ja varsoi mm. valiojuoksijat Patlerin (24,7a) ja Lamorin (24,6a). Seuraaviin sukupolviin mahtuu tyttärien ja poikien kautta muitakin ansioituneita juoksijoita, kuten Kujanpään Jyräys (23,0).

Vapperi ei ole Mynttisten kotikasvatti, vaikka suku onkin heille kovin tuttu. Railas on Vapperin emänemänemä. Myös emänemä Samantha oli Mynttisten kasvatti. Vapperin on kasvattanut Heikki Peltola Isojoelta.

Vapperin emä Sihko ja täyssisko Sähköposti ovat Mynttisillä siitostammoina. Sähköposti on tiineenä Fiilingistä ja Sihkoa on siemennetty Bokerilla, mutta tiineydestä ei ole vielä varmuutta.

Hyvän suomenhevosen arvo mitataan usein muuten kuin rahassa. Puhelias Mynttinen hiljentyy hetkeksi ja sanoo sitten vakaasti:

"Ei se ole myynnissä. Sehän olis kuin kaverinsa pettäis."