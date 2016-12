Länsi-Uusimaa: Suomenhevonen Roosa kyyditsi Saara Aaltoa Senaatintorilla - keikkatilaus päivän varoitusajalla

Joulukuun alussa Raul Virolainen sai kotonaan Lohjan Salonkylässä soiton mainostoimistosta, jossa häntä pyydettiin järjestämään hevosvaunukyyti Helsingin keskustassa. Varaus luvattiin varmistaa yksityiskohtien kera vielä myöhemmin, kirjoittaa Länsi-Uusimaa.

Kun laulaja Saara Aalto pääsi finaaliin Britannian XFactor -kilpailussa, varmistui myös Virolaisen seuraavalle päivälle varattu keikka. Hän kyyditsi 18-vuotiaan suomenhevostamma Erosan eli Roosan kanssa Aaltoa kansanjuhlassa.

Pakkaskeli ja kova tuuli laittoi Virolaisen varusteet tositestiin. Etenkin, kun kuljettajan työ oli pääasiassa odottelua ja englantilaisen kuvausryhmän tarpeisiin vastaamista. Välillä piti pysähtyä paikalleen kuvattavaksi, välillä juontaja hyppäsi kyytiin.

Kuvausryhmä käskytti Senaatintorille kertynyttä tuhatpäistä ihmisjoukkoa pitämään meteliä, kannustamaan ja heiluttelemaan Saara Aalto -kylttejään.

Roosa ei moisesta menosta valittanut, se on tottunut pääkaupunkikeikkoihin, Virolainen kertoo Länsi-Uusimaan haastattelussa.

Helsingin keskustassa liikkuminen edellyttää, että hevonen pystyy liikkumaan niin autojen kuin raitiovaunujenkin seassa. Aallon kansajuhlaa kuvanneessa suorassa tv-lähetyksessäkin näkyi, kuinka varmasti se käyttäytyi kaiken melskeen keskellä.

Virolainen kertoo lehtihaastattelussa, että hevoskyydityksessä vain pieni osa on ylipäätään itse ajamista. Ennen kuin hevoskuljetus nytkähtää minnekään Virolaisen tallin pihasta, varusteet on putsattu ja kiillotettu. Ennakkoon pitää suunnitella myös reitit ja paikka, jossa hevosta voi seisottaa.

Roosa-tamma on rutinoitunut kyyditsijä. Se on kuljettanut vaunuillaan monet hääparit ja eläkkeelle jääneet. Roosa on nähty myös tv-sarja Salatuissa elämissä.

Länsi-Uusimaan uutinen

Ensimmäisenä Roosa-tamman ja Raul Virolaisen huimasta keikasta kertoi Aallon esiintymisiltana Ravinetti.fi, josta myös kuvakaappaus tammasta on otettu.